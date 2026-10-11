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Pevačica Zorica Marković otkrila je zanimljiv detalj iz privatnog života koji se tiče njenog bivšeg supruga.

Folk pevačica gostovala je u emisiji "Popodne sa Leom Kiš", gde je društvo pravila Ivani Krunić i Husu Alijeviću. Tokom razgovora, voditeljka Lea Kiš postavila joj je nesvakidašnje pitanje - da li bi pristala da zapeva bivšem suprugu na svadbi ukoliko bi je pozvao.

Zorica je odgovorom iznenadila sve u studiju i izazvala salve smeha: " Zvao me već, ja sam pevala", odgovorila je pevačica bez oklevanja.

Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

Ovo priznanje izazvalo je brojne reakcije prisutnih gostiju i publiku ostavilo u šoku, a pevačica je još jednom pokazala da kod nje nema tabu tema.

Inače, Zorica je u nedavnom intervjuu pričala o aktuelnom rijaliti programu "Eliti 10", ali i žiriju "Pinkovih zvezda", te tom prilikom potkačila koleginicu Viki Miljković.

- Mislim da bih zasigurno bila bolja od Viki Miljković. Dosadila je i Bogu i narodu. O "Zvezdama Granda" ni ne razmišljam, to me ne zanima. Mislim da su trebali da me zovu u Pinkove zvezde, oni me zovu samo u Elitu, ali neću više. Viki mi ništa nije uradila, ali ne podnosim je, mislim da mnogo folira. Znam je iz Niša dok nije nijednu pesmu snimila, ružno je što se prema Kemišu i Zorici ponaša bahato i bezobrazno - rekla je ona.

Ovako je nekad Zorica Marković nekad izgledala:

Zorica Marković Foto: Printscreen YouTube, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen

O ulasku u "Elitu 10" ne razmišlja

- Imam dosta nastupa iako se ne eksponiram i ne mašem time. Znam da falim u Eliti 10, zvao me je Mitrović, ali dosta je. Imam druge planove. Radim neka veselja, bolje mi je to. Na mene ne može ništa da utiče, ja sam tu igricu davno prešla. Smešno mi je sve to. Žao mi je što prošle godine nisam bila do kraja da ih raskrinkam, jer sve što sam rekla se desilo - rekla je ona, pa prokomentarisala aktuelne učesnike.

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STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV