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Milutin Popović Zahar i Gordana Lazarević bili su u braku u kome su dobili dvoje dece, sina Miloša i ćerku Mariju.

Ipak, posle nekoliko godina braka ljubavi je došao kraj, a svaki od supružnika imao je svoju verziju priče. Dok su neki govorili da je do razvoda Zahara i Goce Lazarević došlo zbog prevare, što je Goca tokom gostovanja u jednoj emisiji demantovala, mogle su se čuti i druge verzije priče.

Goca otkrila svoju verziju

Naime, Milutin Popović Zahar u jednom intervjuu otkrio je da su se njih dvoje razveli jer je Goca sa porastom svoje popularnosti zanemarila porodicu, a pevačica je sada gostujući u ''Magazinu In'' iznela razloge zbog kojih je ostavila Popovića.

- Moj stav je da svakog egoistu koliko god da je bogat treba ostaviti, nema ništa moćnije nego kad bogatog muškarca ostavite zbog njegovog ega, pa neka troši pare na majku ili na žene koje će neke stvari da rade zbog para - rekla je Jovana Jeremić, a Goca Lazarević se na to nadovezala i posle mnogo godina otkrila da je upravo to bio njen slučaj.

1/7 Vidi galeriju Goca Lazarević i Milutin Popović Zahar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Nikola Anđić, Dragan Kadić, Vladimir Šporčić

- To je bio moj slučaj. Ko ima veliki ego i sujetu i ljubomoru, treba ga ostaviti. Zato sam se ja rastala od velikog čoveka koji je veliki stvaralac, koji mi je bacao po 100.000 maraka u krilo. Ja nemam milione, nemam ništa... - rekla je Goca u ''Magazinu In''.

- Ne mislim da je sramota da žena danas više zarađuje od muškarac, ali njih to vređa. Muškarac nikad ne treba da oduzme ženi pravo glasa, treba da bude slobodna i da ravnopravno razgovara sa partnerom. Ja sam uvek razgovarala sa tatom, a ne sa partnerom, takav je bio odnos. Ne dozvolite da vas ućutkuje i da saginjete glave - dodala je Goca Lazarević tokom emisije.

Zahar tvrdio da je Goca zanemarivala porodicu i volela samo sebe

1/5 Vidi galeriju Milutin Popović Zahar iskren Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

– Zato što pevačica voli samo sebe. To da znaš jednu stvar, možeš da budeš najlepši čovek, najveći kompozitor, genije, dok ne postane zvezda tvojom zaslugom onda se kune u sve na svetu da si njen, čovek njenog života za sve. Onog trenutka kad postane zvezda kad više ne zavisi od jednog čoveka, jedva čeka da ga se oslobodi i ono predstavlja vrstu tereta a uzima i deo para, tako da je to isto tako logično – otkrio je Zahar jednom prilikom za domaće medije, pa se osvrnuo na razvod:

– Ne, ne zbog toga, nego počela je da zanemaruje porodicu, decu je davala nekim ženama da ih čuvaju. Ja to više nisam mogao da trpim. Moja deca su od talentovane zaista dece postala, iz ruke u ruku, video sam da pate, nema majke nikad kući a ja se nisam ženio s nekim da bih živeo i ja sam i deca bez majke i onda sam lepo predložio. Kupio sam joj kuću tamo prema Smederevu.