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O pokojnom Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je ubijen 15. januara 2000. godine u beogradskom hotelu „Interkontinental“, ponovo se govori nakon što je Marijana Nelovski u jednom podkastu iznela dosad nepoznate tvrdnje o njihovom poslednjem susretu.

Željko Ražnatović Arkan Foto: REUTERS Ivan Milutinovic

Ona je ispričala da je sa Arkanom bila izuzetno bliska, da je godinama provodila vreme u njegovoj kući i da ga je smatrala članom porodice. Međutim, kako tvrdi, njihov odnos se promenio nakon što se oženio pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Posebnu pažnju izazvalo je njeno priznanje da se sa Arkanom videla svega 24 do 25 sati pre njegovog ubistva, kada ga je, prema njenim rečima, zatekla u stanju u kakvom ga nikada ranije nije videla.

"Nikada ga takvog nisam videla"

1/22 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA, Printscreen Youtube / SrbijaForumNet, Youtube Printscreen

- Ja ću sada ovo prvi put reći, videla sam se sa njim 24, 25 sati pre nego što je ubijen. Nikad ga takvog nisam videla, zato što ja iz njegove kuće nisam izlazila dok se još nije bio oženio. Znači, gde on ide, idem i ja za njim. E, kako se oženio gospođom Svetlanom Ražnatović, malo su se stvari promenile i onda smo ta neka viđenja koristili van štaba, van prostora ili vidokruga njegove tadašnje supruge. Ne znam iz kog razloga, prosto nije bila za to da se mi družimo i viđamo - ispričala je Marijana.

Kako je navela, Arkan je tokom njihovog poslednjeg susreta bio veoma uznemiren, a razlog njegove ljutnje, prema njenim tvrdnjama, bila je priča o testamentu i nasledstvu.

"Psovao je Cecu i govorio da će je vratiti u Žitorađu"

1/5 Vidi galeriju Ceca i Arkan bili zajedno u dobru i zlu Foto: Reuters / Stringer, Shutterstock, Damir Dervišagić, Damir Dervišagić, EPA

- E, tad je bio ljut, očajan. Kažem vam, tad sam ga takvog videla i nikad, vezano za testament. Jako je bio ljut, non-stop je spominjao testament, kako insistiraju na tome kako treba da ostavi testament, jer on nema nameru da ostavi testament, jer on neće sutra da umre i da on ima još dece i sa Natalijom i jako mu je to teško palo. Psovao je, tad sam ga prvi put takvog čula, psovao je i Cecu i rekao: "Vratiću je za Žitorađu". Ja nisam smela da progovorim, jer sam bila zatečena, zaista - ispričala je ona.

Marijana je naglasila da joj je taj susret ostao duboko urezan u sećanje, kao i da je godinama razmišljala da li da javno ispriča šta se, prema njenim rečima, dogodilo neposredno pre Arkanove smrti.

"Znam šta je imao obučeno, kao da je juče bilo"

1/14 Vidi galeriju Svadba Cece i Arkana Foto: MILOS JELESIJEVIC / AFP / Profimedia, Printscreen/Youtube, Printskrin / You Tube

- Vozili smo se džipom, znam šta je imao obučeno, kao da je juče bilo. I iskreno, svih ovih godina sam držala to u sebi i razmišljala sam šta da radim, da li to da ispričam ili ne, i evo ispričala sam. Ja to njemu dugujem, ne znam da li mi je ostavio neku poruku ili neki amanet. On je meni bio moja familija, moja majka, moj otac, moj brat, moj komandant i ja mu to dugujem. Mnogo je bio očajan i ljut i baš je psovao, znao je da psuje, ali ne baš u toj meri - rekla je Marijana.

Njeno svedočenje donosi nove tvrdnje o poslednjim satima Arkanovog života i njegovim navodnim porodičnim nesuglasicama. Ipak, reč je o njenom ličnom sećanju na događaje od pre više od dve decenije, a navodi o testamentu i odnosu sa Cecom nisu nezavisno potvrđeni.

Ko je Marijana Nelovski?

Marijana Nelovski, poznatija pod nadimkom Mačkica, nekadašnja je pripadnica Srpske dobrovoljačke garde, koja je bila pod komandom Željka Ražnatovića Arkana. Njih dvoje su, prema njenim rečima, godinama bili veoma bliski, a Arkan joj je bio i venčani kum. Upravo zbog takvog odnosa, njene tvrdnje o njihovom poslednjem susretu, navodnim problemima u njegovom braku sa Cecom i razgovoru o testamentu izazvale su veliku pažnju javnosti.