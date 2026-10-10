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Pop diva Jelena Karleuša ovih dana boravi u Skoplju, gde se priprema za veliki koncert u tamošnjoj poznatoj Areni. Ipak, uprkos brojnim obavezama, pevačica je pronašla vremena i za gostovanje u jednom podkastu, u kojem je, kao i uvek, bez dlake na jeziku govorila o brojnim temama iz privatnog života.

Foto: Privatna arhiva

Poznata po tome što nema problem da javno iznese svoje stavove, Karleuša je i ovog puta iznenadila otvorenošću. Tokom razgovora dotakla se i veoma intimnih tema, među kojima su bili fetiši i seksualne fantazije, a svojim odgovorima privukla je posebnu pažnju.

Pevačica je jasno stavila do znanja da nema ništa protiv eksperimentisanja u intimnim odnosima, ali je naglasila da za nju ipak postoje određene granice, poručivši da je „sve dozvoljeno, ali u granicama normale“.

- Fetiše... Nemam. Tu sam jako "strejt", dosadna. Što se tiče s*ksualnih fantazija, sve u granicama normale. Nisam nešto sada neko ko voli da preterano eksperimentiše, stvarno ne. Sve u granicama normale, malo po du*etu; sve može, ali da je umereno. Nikakav ekstrem - naglasila je Jelena u "Estraden leksikon so Mario Arangelovski".

- Sve te neke perverzije mogu, ali u granicama umerenosti. Ako me šljepiš po du*etu, šljepni me da mi ne ostane modrica. Ako su čupamo i pljujemo, samo malo, nikakvo preterivanje. Nećemo šamar, može šamarčić. Ako me hvataš za kosu, nemoj da mi počupaš nadogradnju, nego nek bude s*ksi. Nemoj da mi skrene pažnju sa uživanja. Nikako dosadan s*ks, neka pršti sve, ali da ne odlazi u ekstreme - jasna je bila Karleuša.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Veliku pažnju privlači njen ljubavni život

Podsetimo, poslednjih nedelja u javnosti se sve više spekuliše o odnosu Jelene Karleuše i 25 godina mlađeg manekena. Njihove zajedničke pojave i objave na društvenim mrežama pokrenule su brojne komentare, dok su detalji njihovog odnosa privukli veliku pažnju javnosti

Tokom gostovanja Jelena je govorila i o prekidu saradnje sa Zoranom Birtaševićem.

- Prekinula sam saradnju. To je moje karmičko čišćenje od svih ljudi ljudi imaju mnogo sličnosti sa insektima, gmizavcima i tako dalje.

Moje čišćenje je počelo mnogo ranije od pogrešnih ljudi jer sam došla u situacija zbog mojih stavova, jer govorim istinu, a mnogima se to ne sviđa, ostala sam bez saradnika i prijatelja, koji mi i nisu bili prijatelji, koji me nisu zaslužili - rekla je pevačica i nastavila:

- Nikada nisam rekla da me je pokradao. Moram da kažem, publiku treba da interesuje moja muzika, sve što ja dajem, a tu dajem mnogo, o mojiim poslovnim potezima, odlukama to moje fanove ne treba da interesuje. Piše su se mnogo neistine i laži, nisam dužna da objašnjavam. Nisam neko ko hvali pa kudi, a mogu da krežem da krećem sa novim ljudima, saradnicima, producentima. Svi su oni negde ljudi koje ja angažujem i koji su u mom životu zamenjivi.