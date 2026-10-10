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Pevačica Snežana Berić, poznatija javnosti kao Ekstra Nena, svojevremeno je bila jedno od prepoznatljivih imena domaće muzičke scene, ali se poslednjih godina retko pojavljuje u javnosti. Iako je iza sebe ostavila bogatu muzičku karijeru i brojne uspehe, odlučila je da se povuče iz estradnog sveta i više posveti profesorskom pozivu.

Foto: Printscreen/RTS

Međutim, njen privatni život svojevremeno je izazvao veliku pažnju javnosti, naročito kada je otkriveno da je imala jedan od najkraćih brakova na domaćoj estradi. Pevačica je sudbonosno „da“ izgovorila nakon svega osam dana poznanstva, ali je bračna sreća potrajala samo nedelju dana. O ovoj neobičnoj ljubavnoj priči kasnije je otvoreno govorila, ne krijući da se zbog svoje odluke nije pokajala.

Imala je jedan od najkraćih brakova na estradi, koji je trajao samo sedam dana. Ona se 2009. godine udala za dr Miroljuba Jevtića koji je bio na funkciji zamenika direktora “Železnice Srbije”. Sve je iznenadila kada je priznala da se udala posle svega osam dana poznanstva.

- To je u tom trenutku bilo baš zrelo da se zove brak. Kad vidiš da nešto ne ide onako kako si razmišljao, ne samo ja. Brak je dvosmerna ulica, onda se lepo i kulturno dogovoriš ako može, ako ne, onda imaš advokata. Nisam prosečna srpska žena koja trpi 24 godine, izrodi decu, pa se razvede. Meni je brak trajao sedam dana, ali sam za to vreme stvarno uživala - rekla je Nena ranije u jednoj emisiji, pa je dodala:

- Ovde ljudi primitivno razmišljaju. Žene rađe trpe nego da se razvedu i imaju svoj život. Kada sam se udala svi su me zvali kao da sam sagradila Ajfelov toranj, a ja sam se samo udala, a pre toga sam osvojila 24 nagrade na muzičkim festivalima. Čovek nije bio iz javnog sveta, ali nema veze, bila sam srećna, savetujem devojke da se udaju, to je posebna čar i deo života, ali kada sam videla da naša razmišljanja idu u suprotnom pravcu, da zauzimate mesto nekome ko će biti srećan - priznala je ona.

Ovako je govorila o razvodu

1/5 Vidi galeriju Snežana Berić (64), svima poznata kao Ekstra Nena, proteklih godina se posvetila profesorskoj karijeri, a u žiži javnosti našla se tokom razvoda od Miroljuba Jevtića Foto: Printscreen/RTS, Kurir Televizija, Printscreen Pink Tv

- Pravi muškarac koji je ostvario sebe u nekom pogledu biznisa nema predrasude, a onaj ko sebe nije ostvario, može da optuži drugu stranu za nešto što ne postoji, a čim u takvom odnosu imate sumnju, to je katastrofa, to je crv. Čim krene crv da ide po jabuci, ona je već trula, a ja sam uvek govorila, meni kum kaže da sam zahtevna, a ja kažem ne. Ako osetim tu vibraciju to je to, a ako neko nije zadovoljan svojim životom, pa ima sumnju, on će da sumnja u svakoga. Kažu mi da ne volim brak, nije istina, ja obožavam brak, uživala sam dok je trajalo. Ja sam skoro rekla da jedva čekam da se udam, oni su se kidali od smeha - rekla je Ekstra Nena za Novu.