Slušaj vest

Poznata glumica Mirka Vasiljević, koja svoj privatni život uglavnom nastoji da sačuva daleko od očiju javnosti, ovog puta odlučila je da pratiocima na društvenim mrežama pokaže kako izgleda jedno sasvim obično veče u njenom domu.

Foto: M.M./ATAImages

Iako je publika navikla da je viđa u elegantnim izdanjima na javnim događajima, Mirka je sada pokazala svoju opušteniju stranu i otkrila u kakvim sitnicama uživa kada nema poslovnih obaveza.

Naime, glumica je na svom Instagram profilu objavila nekoliko snimaka iz kućne atmosfere, a posebnu pažnju privukao je način na koji provodi subotnje veče.

Pokazala omiljeni kutak u domu

1/6 Vidi galeriju Mirka Vasiljević Foto: Preent

Mirka je najpre snimila kako priprema domaću kafu, ne krijući da u ovom napitku uživa bez obzira na doba dana. Dok je kafa ključala na šporetu, glumica je kamerom zabeležila i deo svog životnog prostora.

Međutim, posebnu pažnju privukao je njen četvoronožni ljubimac, preslatki pomeranac, koji je mirno odmarao na podu.

Glumica je prišla psu i nežno ga pomazila, a ovaj simpatičan trenutak odlučila je da podeli sa svojim pratiocima.

Umesto glamuroznog izlaska i provoda, Mirka je subotnje veče provela u mirnoj kućnoj atmosferi, uz omiljeni napitak i društvo svog ljubimca.

Ovakve objave predstavljaju retku priliku da javnost zaviri u njenu svakodnevicu i vidi kako glumica provodi slobodno vreme daleko od kamera i reflektora.

Nema problem da se vozi gradskim prevozom

1/5 Vidi galeriju Mirka Vasiljević nije se pojavila na suđenju Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Kurir, ATA images, ATA images

Podserimo, poznata glumica i nevenčana supruga fudbalera Vujadina Savića, Mirka Vasiljević, još jednom je dokazala da čvrsto stoji na zemlji, uprkos slavi i luksuznom životu na koji je navikla. Iako smo navikli da je viđamo u skupocenim automobilima i na crvenim tepisima, Mirka je nedavno pratioce na Instagramu ostavila bez teksta kada je objavila stori direktno iz – beogradskog autobusa.

Glumica, koja je majka četvoro dece, uslikala je selfi dok se vozila gradskim prevozom, a uz to je kratko i jasno napisala: "Malo odmor od vožnje kola."

Čak i u autobusu, Mirka je izgledala sređeno. U bordo džemperu, sa elegantnom punđom i trendi naočarima za sunce, plenila je pažnju ostalih putnika. I dok bi mnoge njene koleginice krile da koriste javni prevoz, Mirka je sa osmehom pokazala da joj "običan" život nimalo ne smeta.