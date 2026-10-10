PAMTITE LI NAJEROTIČNIJI NASTUP NIVES CELZIJUS?! Pevačica simulirala intimne odnose, širila noge i valjala se po podu... (FOTO)
- Nives Celzijus je još krajem devedesetih privukla pažnju provokativnim izgledom i samopouzdanjem, a prvi put se pojavila na sceni sa 17 godina. Mnogi je pamte kao prirodnu crnku sa bujnim oblinama.
- Najzapaženiji nastup imala je u 'Amidži Šou', gde je uz pesmu 'Loša sam' izvela zavodljiv ples i performans koji je izazvao haos.
Hrvatska pevačica Nives Zeljković poznata kao Nives Celzijus je bila pravo otkriće mnogima kad se pojavila na muzičkoj sceni. Vrlo provokativna, sigurna u sebe početkom 2000-ih nije bilo muškarca koji za nju nije znao.
U startu pokupila simpatije muškaraca
Iako je bila aktuelna tih godina, njeno prvo pojavljivanje na muzičkom nebu bilo je zapravo 1997. godine i to sa 17 godina. Celzijusovu je prvu otkrio Milovan Ilić Minimaks kod kojeg je gostovala iste godine, a koji je tada radio na TV Palma.
Pevačica se pojavljivala u vrlo smelim izdanjima sa krpicama koje su više otkrivale nego pokrivale, međutim to je bilo na radost publike koja je željno iščekivala njeno pojavljivanje. Mnogi je pamte kao rasnu crnku nalik Amazonkama jer je tada imala crnu kosu i bujne obline. Jedna od retkih koja je bila potpuno prirodna bez ijedne operacije na telu.
Performans iz emisije koji je napravio haos
Jedan od njenih najzapaženijih nastupa na malim ekranima bilo je gostovanje u emisiji Amidži Šou, gde je izvela pesmu "Loša sam".
Naime, Nives je zavodljivo plesala, pokazala sva svoja umeća, te je čak igrala uz pomoć stolice, ali i "pala" na pod. Valjala se, tverkovala, s*nzualno igrala, a performans je mnoge ostavio bez daha. U pantalonama i majici Nives je izvela nikad erotičniji ples.
I dalje privlači pažnju
Podsetimo, ni danas joj ne manjka lepote, te mnogi govore da izgleda odlično za svoje godine.
Nives se i sada provokativno oblači, a njene obline i dalje privlače pažnju.
Prošle godine za svoj rođendan rešila da pokaže čime raspolaže. Fotosešn na terasi je snimila i objavila na Instagramu, a svima je za oko zapao njen stajling.
Ultra mini haljina koja je istakla sve njene obline bila je vrlo upečatljiva, a Nives je zanosno pozirala sa kolačićem i svećicom u ruci.