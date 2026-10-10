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Folk pevač Aca Lukas večeras je održao veliki solistički koncert u areni 8888 u Sofiji, gde je pred brojnom publikom priredio pravi muzički spektakl. Bugarska prestonica bila je u znaku njegovih najvećih hitova, a atmosfera je od samog početka bila na vrhuncu.

Foto: preentscreenHypeTV

Lukas je pred publiku izašao uz ovacije, a koncert je otvorio pesmom „Voliš li me“, koja je već na prve taktove izazvala oduševljenje prisutnih. Publika je odmah počela da peva uglas sa njim, a pevač nije krio zadovoljstvo zbog prvog susreta sa bugarskim fanovima.

Prvi put sam u Bugarskoj. Ne znam da li znate sve moje pesme? Hajde da vidimo – poručio je Lukas publici na početku nastupa.

Arena pevala uglas sa Lukasom

1/7 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: preentscreenHypeTV

Nakon uvodnog obraćanja usledila je prava muzička euforija. Ređali su se dobro poznati hitovi, a publika je iz pesme u pesmu pokazivala koliko dobro poznaje njegov repertoar.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je Lukas zapevao stihove „Sva moja pesma je od bola“, a glasovi publike odjeknuli su Arenom. Hiljade prisutnih pevalo je zajedno sa njim, stvarajući atmosferu za pamćenje.

Iako je pevaču ovo prvi nastup u Bugarskoj, reakcije publike pokazale su da su njegove pesme odavno pronašle put do tamošnjih ljubitelja muzike.

Zapevao hit Miroslava Ilića

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Ahiva

Ipak, jedno od najvećih iznenađenja večeri usledilo je kada je Lukas odlučio da izvede pesmu „Luckasta si ti“, koju u originalu peva Miroslav Ilić.

Čim su se začuli prvi taktovi poznate numere, publika je reagovala oduševljeno, a Arenom su se prolomili aplauzi i ovacije.

Lukas je tako, pored svojih najvećih hitova, publici priredio i posebno muzičko iznenađenje, pokazavši da na njegovim koncertima ima mesta i za pesme kolega koje su obeležile domaću muzičku scenu.

Spektakl u bugarskoj prestonici

1/6 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Hype, Damir Dervišagić

Nakon velikog koncerta u Zagrebu, Lukas je nastavio niz nastupa pred publikom širom regiona, a večerašnji koncert u Sofiji bio je još jedan u nizu njegovih velikih muzičkih događaja.

Od prvih taktova pesme „Voliš li me“, preko emotivnih trenutaka kada je publika pevala njegove balade, pa sve do izvođenja hita Miroslava Ilića, pevač je uspeo da održi atmosferu na visokom nivou.

Bugarska publika uzvratila mu je horskim pevanjem i ovacijama, a koncert u Sofiji protekao je u znaku velikih hitova, emocija i energije po kojoj su Lukasovi nastupi prepoznatljivi.