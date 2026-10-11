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Anabela Atijas se prisetila teškog životnog perioda kada je izgubila svoju veliku ljubav, momka sa kojim je bila u vezi u mladosti, te nije krila koliko je to teško podnela.

- To je momenat kada ti se sruši ceo svet, meni se u tom momentu srušilo sve. Jako je teško kada se izgubi ljubav, meni se to desilo na jedan jako težak način, ostalo je mnogo toga nedorečeno, ostaneš sa tim bolom zauvek, a ja se sećam samo najlepšeg iz tog odnosa - rekla je ona u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

1/3 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Printscreen Pink

Govoreći o prošlim imenima, prisetila se poljubaca po kiši u srednjoj školi, istakavši da je kiša opušta, ali je otkrila i kako je dobila ime:

- Volim, mene to opušta, ali pamtim i poljupce po kiši, neke moje simpatije u srednjoj školi, moram da kažem da to nije moja najveća ljubav, ali bilo je lepo - rekla je Anabela.

Detinjstvo

- Moje ime jeste zanimljivo, to je moja mama donela odluku, a dobila sam ga po italijanskoj spisateljici čiju je knjigu moja majka čitala. Znaju svi da sam ja iz mešovitog braka, ali nisu hteli da bude da sam ja nečija, nego svoja. - rekla je pevačica pa se prisetila svog detinjstva:

- Jao to je bilo jako lepo, moja kuća je bila kuća ljudi prepunih ljubavi. Ja nikada nisam doživela da se neko u toj kući posvađa, tu je živeo moj deda i njegov brat i sva deca, nama je bilo predivno.

Anabela se osvrnila i na koncerte Devesetih:

1/11 Vidi galeriju Anabela Atijas nekad i sad Foto: printscreen YT

- Lepo to ide, ali pogotovo što svi sarađujemo, sad Srđan Mobi dik sprema nov projekat, i biće jako zanimljivo - rekla je Anabela.

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