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Uznemirujuće fotografije pretučene Nade Pucarević i teška ispovest u kojoj ona tvrdi da ju je Kristijan Golubović brutalno fizički napao u dvorištu kuće u kojoj je nekada živela Stela Savić šokirali su domaću javnost.

Nakon što nam je Nada u razgovoru ispričala da je sa sinom Filipom zbog njihove bezbednosti morala da napusti deo kuće na Zvezdari u kojoj su godinama živeli, ali i da se Golubović odmah nakon toga bespravno uselio i u njen deo, naša ekipa posetila je lice mesta.

Tokom nekoliko sati koliko smo tamo proveli, od bivšeg rijaliti učesnika, koji se opet našao u centru skandala, nije bilo ni traga ni glasa.

Nigde ga nema

Foto: Kurir, Zorana Jevtić

Kada smo komšijama iz ulice objasnili kojim povodom smo došli i šta tražimo, odmah su nam stavili do znanja da oni mesecima žive u strahu od Golubovića i da su znali da je njihova komšinica Nada bila pretučena, ali da nisu smeli da reaguju.

- Hvala Bogu da je ta priča o prebijanju konačno izašla u javnost. Svaka čast našoj komšinici Nadi što je smogla snage da progovori i otkrije javno svu strahotu koju je preživela ovde od tog čoveka. Sve je istina i nadam se da će taj čovek odgovarati za sve to i da će nadležni reagovati kako treba. Mi živimo u strahu od tog čoveka otkad je došao ovde da živi. Nismo smeli da reagujemo i prijavimo taj slučaj kad je napao Nadu iz straha za našu bezbednost. Nadam se da će nam ona oprostiti jednog dana za to. Samo viče i galami, pravi probleme otkad je došao. Svađa se tu stalno s nekim na prozoru, tu su i ti krvoločni psi, strašno. Parkira se gde stigne, vozi ko nenormalan, a nekoliko puta je otkinuo i retrovizore na automobilima komšija koji tu parkiraju. Bahat je i bezobrazan. I cela ta priča oko pokojne Stele, ta misterija oko njene smrti, sve nas to jako plaši. Nadam se da će što pre morati da ode iz ove kuće - rekla nam je jedna od uznemirenih komšinica iz ulice.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović u dvorištu Stele Savić Foto: Ilija Ilić

Na njenu priču nadovezao se i komšija, koji nam je ispričao da je Kristijan u deo kuće u kojem je Nada živela sa sinom već uselio nepoznatu teško pokretnu stariju ženu.

- Njega nećete videti sada ovde, nekoliko dana već nije tu. Ne verujem ni da će se pojavljivati posle ovog skandala sa našom komšinicom. U taj deo kuće u kojem je Nada živela sa sinom on je već doveo jednu babu, da budem kulturniji, jednu stariju teško pokretnu ženu. Tu ju je smestio, ima već oko dva meseca sigurno. Kako sam saznao, on je i sa njom potpisao ugovor o doživotnom izdržavanju. Ta žena ima stan u gradu, ali ne može da se brine o sebi. Prvo je neko vreme ona boravila u stanu kod Miše, dečka pokojne Stele. Kristijan i Miša su je povremeno iz tog stana dovodili ovde da sedi u dvorištu, a kad je Nada pobegla sa sinom posle prebijanja, on ju je doveo da živi tu u njen deo kuće. Oni koriste sve Nadine stvari koje su tu ostale, njenu posteljinu, veš, ma sve... Kristijan često viče i na tu ženu, ali ona se slabo čuje. Ko zna šta se tu još dešava - istakao je komšija.

1/4 Vidi galeriju https://www.kurir.rs/stars/10129821/kristijan-golubovic-prebijenu-zenu-optuzio-za-incest-sa-sinom Foto: Kurir, Kurir, Zorana Jevtić

Nakon teških optužbi Nade Pucarević, na društvenim mrežama se prvi put oglasio i sam Kristijan Golubović.

Rijaliti učesnik je na Instagramu postavio sliku svoje rasečene noge sa podlivom, uz opis: "Ne možete da iskunete koliko mogu da istrpim i preživim! Nizak udarac sa kramponom..."

Foto: Instagram Printscreen

Našoj ekipi Kristijan se ipak nije javljao na pozive za komentar.

Podsetimo, u potresnoj ispovesti za Kurir Nada Pucarević otkrila nam je kako su njen sin i ona saznali da je Kristijan uzurpirao i deo kuće u kojem su oni živeli do fizičkog napada na njenog sina i nju.

Trpeli velike muke

1/4 Vidi galeriju Fotke prebijene Nade Pucarević Foto: Kurir

- Pre oko mesec dana moj sin je bio s društvom do jednog šoping-centra da prošetaju. Tu je naleteo na Kristijana. Filip je bio zatečen jer nije znao da li će ga ovaj napasti i kako će da reaguje. Tad mu je on rekao: "E znaš, ja sam ušao tamo u ovaj drugi deo kuće gde ste vi živeli." On otad koristi naš ulaz i sve naše stvari koje su nam tamo ostale. Kristijan ga je pitao kad će se vratiti kući i gde sam ja, pa mi je preko njega poručio da ću imati posla s njim kad god me sretne. Tad je Filip poludeo i rekao mi je da se sklonimo negde. Otad smo na tajnoj lokaciji. Trpimo muke. Upali smo u velike probleme, zdravstveno sam jako loše. Mi nemamo krov nad glavom. U tu kuću u kojoj je on mi se svakako više ne vraćamo. Nedavno smo uz pomoć prijatelja uzeli još neke osnovne stvari iz te kuće, šporet, garderobu i televizor. Moja posteljina i jorgani su bili korišćeni. Moj frižider je on napunio da ja ne bih mogla da ga uzmem. Ta kuća nije bila Stelina, to je i zakonski dokazano - rekla nam je Pucarevićeva.

Foto: Kurir

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Kurir.rs

Kristijan Golubović: