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Skandal koji je izbio nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak hrvatskog pevača Jakova Jozinovića kako izvodi pesmuMarka Perkovića Tompsona dobija novi obrt. Nezadovoljstvo dela javnosti u Srbiji više se ne svodi samo na oštre komentare i pozive na bojkot, već su pokrenute i peticije kojima se traži zabrana njegovih nastupa, pa čak i ulaska u našu zemlju.

Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović, koji je za kratko vreme osvojio publiku širom regiona i rasprodao brojne koncerte u Srbiji, našao se u središtu žestoke polemike nakon što je na internetu ponovo objavljen snimak na kojem peva numeru „Ako ne znaš šta je bilo“ Marka Perkovića Tompsona, deklarisanog srbomrsca.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

I dok su se u početku nizali negativni komentari, kritike i pozivi na bojkot, situacija je dobila novu dimenziju. Na internetu su pokrenute peticije kojima se zahteva da se mladom pevaču zabrane koncerti u Srbiji, a pojedini građani otišli su korak dalje i zatražili da mu se u potpunosti zabrani ulazak u zemlju.

Pokrenute peticije za zabranu koncerata i ulaska u Srbiju

Na platformi Change.org pokrenuta je peticija pod nazivom „Zabraniti nastupe Jakova Jozinovića u Srbiji“, u kojoj inicijatori izražavaju nezadovoljstvo zbog njegovog izvođenja Tompsonove pesme.

Peticija, pokrenuta 10. oktobra, već je privukla više od 1.500 verifikovanih potpisa, prema podacima dostupnim u trenutku provere.

Istovremeno je na sajtu Peticije.online pokrenuta još jedna inicijativa, sa znatno radikalnijim zahtevom i naslovom „Zabrana ulaska u Srbiju za Jakova Jozinovića!“.

U njenom obrazloženju navodi se: „Pesme ustaškog pevača Thompsona neka se pevaju daleko od naših granica.“

Na društvenim mrežama istovremeno se vode polemike o tome da li Jozinović treba da nastupa pred publikom u Srbiji. Dok jedni zahtevaju otkazivanje njegovih koncerata, drugi smatraju da se snimak iz ranijeg perioda njegove karijere ne može poistovetiti sa njegovim današnjim stavovima.

Važno je naglasiti da su u pitanju građanske inicijative, a ne zvanične odluke nadležnih institucija.

Pod znakom pitanja koncerti u Beogradskoj areni?

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da Jakov Jozinović ima zakazane koncerte u Beogradskoj areni 24. i 25. oktobra.

Pevač, koji je do nedavno uživao ogromnu naklonost domaće publike, sada se suočava sa kritikama i najavama bojkota. Pojedini korisnici društvenih mreža javno su saopštili da više ne žele da prisustvuju njegovim nastupima, a pojavile su se i objave ljudi koji prodaju ranije kupljene ulaznice.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Jedan korisnik društvene mreže X objavio je da prodaje kartu za njegov koncert, nakon čega su se u komentarima javili i drugi nezadovoljni posetioci koji su se raspitivali o mogućnosti povraćaja novca.

Za sada, međutim, nema potvrde da su zakazani nastupi otkazani niti da je doneta bilo kakva zvanična odluka o zabrani ulaska mladog pevača u Srbiju.

Jakov prekinuo ćutanje

Posle brojnih kritika i reakcija, Jozinović je odlučio da se javno oglasi i iznese svoju stranu priče. Pevač je objasnio da je sporni video star gotovo dve godine, odnosno da je nastao kada je imao svega 19 godina i tek počinjao muzičku karijeru nastupajući po kafićima.

Naglasio je da nikada nije želeo da svojim nastupom uvredi bilo koga, niti je muziku posmatrao kroz nacionalne ili verske podele.

„Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vere ili boje kože niti sam pevao kako bih nekoga uvredio“, poručio je Jozinović.

1/10 Vidi galeriju Jakov Jozinović na svom četvrtom koncertu Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Dodao je da razume koliko muzika na ovim prostorima može da bude povezana sa bolnim istorijskim iskustvima i emocijama, ali da mu namera nikada nije bila da nekoga povredi.

Posebno se osvrnuo na medijske napise i izjave koje mu se, kako tvrdi, pogrešno pripisuju.

„Ja sam muzičar, nisam političar. Zato je ovo moje jedino obraćanje na ovu temu“, istakao je Jakov.

Naglasio je i da je svestan odgovornosti koju nosi kao mlad izvođač čije pesme slušaju ljudi širom regiona, zahvalivši publici na poverenju, ljubavi i podršci.

Estrada podeljena zbog Jakova

Sporni snimak izazvao je reakcije i među poznatim ličnostima. Jelena Karleuša oštro je kritikovala Jozinovića, ističući da smatra da publika u Srbiji treba više da podržava domaće izvođače, posebno imajući u vidu zabrane nastupa sa kojima su se pojedini srpski pevači suočavali u regionu.



- Jedan ozbiljan projekat strane službe na koju su se upecali Srbi, kao i obično, kao i sve što dolazi iz inostranstva. Nadam se da ćemo biti pametniji i da ćemo ceniti naše izvođače i držati do naših izvođača više nego stranih jer ako se našim zvezdama zabranjuju koncerti širom regiona treba da budemo, ako ništa drugo, lojalni i patriote. Ništa pogrešno, samo istom merom pa će se valjda i oni opametiti - rekla je Jelena Karleuša.

Sa druge strane, bilo je i onih koji nisu podržali ideju zabrane.