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Proslavljena srpska odbojkašica Maja Ognjenović ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama, nakon što se pojavila vest da je okončala ljubavnu vezu sa Jovanom Pantićem, bivšim suprugom pevačice Marije Mikić.

Maja Ognjenović, koja godinama nastoji da svoj privatni život sačuva daleko od očiju javnosti, pokazala je kako provodi slobodno vreme i uživa u društvu bliskih prijateljica.

Nekadašnja kapitenka odbojkaške reprezentacije Srbije provela je nedelju u prirodi, a fotografije koje je podelila na Instagramu odmah su privukle pažnju njenih pratilaca.

1/7 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printscreen/Instagram

Za ovu priliku Maja je odabrala elegantnu belu kombinaciju koju je upotpunila visokim potpeticama. Nasmejana i vidno raspoložena, pozirala je pred objektivom, a komplimenti na račun njenog izgleda ubrzo su počeli da se nižu.

– Ti si tako savršena – glasio je jedan od komentara ispod objave.

Raskid sa bivšim mužem Marije Mikić

Podsetimo, ljubavni život Maje Ognjenović poslednjih nedelja našao se u centru medijske pažnje nakon što je otkriveno da je bila u vezi sa Jovanom Pantićem, poznatijim kao Jokarica, bivšim suprugom pevačice Marije Mikić.

Njihova romansa navodno je trajala nekoliko meseci, a započela je kao prijateljstvo koje je vremenom preraslo u emotivni odnos.

1/9 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: ATAIMAGES, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES, screenshot instagram, Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Međutim, početkom oktobra pojavila se informacija da su odlučili da stave tačku na vezu. Prema pisanju domaćih medija, Maji nije prijala pažnja koju je njihov odnos izazvao nakon što su se u javnosti pojavile zajedničke fotografije.