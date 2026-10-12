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Nevena Vukojević završila je svoje učešće u rijalitiju "Elita 10" nakon što su gledaoci dali svoj sud. Ona je izbačena iz rijalitija ove nedelje.,

Voditelj Darko Tanasijević došao je do izolacije kako bi pokupio nominovane učesnike i odveo ih u diskoteku, gde ih je čekao izazov Velikog šefa. Učesnici su imali zadatak da što brže ubace lopticu u čašu.

Nevena Vukojević je pobedila u ovoj igrici, čime su joj glasovi publike duplirani. Međutim, ni pobeda u izazovu nije bila dovoljna da ostane u šouu.

Voditelj Darko Tanasijević otkrio je rezultate i saopštio odluku glasno pred svima: "Iz Elite ovog jutra ispasti Nevena. Dupliranje nije pomoglo. Vreme je da izađe iz Elite."

"Želela sam da izađem"

- Želela sam da izađem. Smatrala sam da će sve biti bolje. I drugačija atmosfera, ali i da ću ja biti bolja. Nisam se pronašla u društvu - rekla je Nevena koja se podsetimo odmah po ulasku u rijaliti potukla.

- Kakva je atmosfera unutra? - pitala je Dušica Jakovljević.

- Pratila sam odnose što se tiče ljubavi, ali nikada nisam htela da komentarišem - iznela je ona.

- Koji je najiskreniji odnos za sad? - pitala je Dušica.