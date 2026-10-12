NI DUPLIRANI GLASOVI JE NISU MOGLI SPASTI: Ona je izbačena iz Šimanovaca i odmah raskrinkala bivše cimere (VIDEO)
Nevena Vukojević završila je svoje učešće u rijalitiju "Elita 10" nakon što su gledaoci dali svoj sud. Ona je izbačena iz rijalitija ove nedelje.,
Voditelj Darko Tanasijević došao je do izolacije kako bi pokupio nominovane učesnike i odveo ih u diskoteku, gde ih je čekao izazov Velikog šefa. Učesnici su imali zadatak da što brže ubace lopticu u čašu.
Nevena Vukojević je pobedila u ovoj igrici, čime su joj glasovi publike duplirani. Međutim, ni pobeda u izazovu nije bila dovoljna da ostane u šouu.
Voditelj Darko Tanasijević otkrio je rezultate i saopštio odluku glasno pred svima: "Iz Elite ovog jutra ispasti Nevena. Dupliranje nije pomoglo. Vreme je da izađe iz Elite."
"Želela sam da izađem"
- Želela sam da izađem. Smatrala sam da će sve biti bolje. I drugačija atmosfera, ali i da ću ja biti bolja. Nisam se pronašla u društvu - rekla je Nevena koja se podsetimo odmah po ulasku u rijaliti potukla.
- Kakva je atmosfera unutra? - pitala je Dušica Jakovljević.
- Pratila sam odnose što se tiče ljubavi, ali nikada nisam htela da komentarišem - iznela je ona.
- Koji je najiskreniji odnos za sad? - pitala je Dušica.
- Po meni, to su Janjuš i Sandra. Ja sam bila unutra, čula sam njegovu priču - iznela je Nevena, a gledateljka iz publike je negodovala.