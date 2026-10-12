"IZDALA SI ME, ZGADILA SI MI SE" Nova tura svađe Aneli i Cara: Filipu pala roletna, sasuo joj sve u lice: Dva puta sam oprostio, treći put neću....
- Filip Car i Aneli Ahmić ponovo su se žestoko posvađali na imanju, uz viku i teške reči. Sukob je izbio kada je Aneli opet komentarisala vezu sa Filipom Đukićem.
- Car joj je poručio da ga je 'izdala' i da joj je već dva puta oprostio, ali treći put neće. U svađi joj je rekao i da mu se 'zgadila' i nazvao je 'monstrum'.
Filip Car i Aneli Ahmić ponovo su napravili haos na imanju. Nakon mirne luke koja je trajala nekoliko sati, došlo je do novog sukoba gde je Car urlao iz petnih žila a ona ridala na sav glas.
Problem je nastao kada je Aneli ponovo komentarisala vezu sa Filipom Đukićem, a Filip to više ne želi da toleriše. Nakon vriske nasred imanja, Ahmićeva je došla u rehab da se opravda.
"Izdala si me i prodala"
- Stani da ti kažem. Rekla sam Urošu da razrešim ovo za Đukića da me ne stavljaju u izolaciju - rekla je Aneli.
- Izdala si me, prodala si me - vikao je Car.
- Ti si meni ugušio prirodu - rekla je Aneli.
- Dogovor je bio da nema komentarisanja Janjuša i Đukića. Gotovo. Izdaj, prevara. Tako se slomilo u meni - nastavio je Car.
- Nemoj Filipe to da radiš. Nisam ništa napravila - rekla je Aneli.
- Jesi, puno si napravila. Nisi naučila ko je Filip Car. Oprostio sam ti dva puta, treći put neću - rekao je Car.
"Ti si monstrum"
- Ne mogu više da pričam, ne mogu. - rekao je Car.
- Ne mogu, teško mi je. poslušaj me- rekla je Aneli.
- Ti si monstrum - rekao je Car.
- Ništa ti nisam napravila. Molim te zaboravi na ovo. Filipe, hajde sa mnom. Ništa ti nisam napravila, kunem ti se - rekla je Aneli.
- Je l' si ti meni nešto obećala? Nakon dva dana uradila na dva fronta to. Ovo je boleština. Ova prži mozak ko friteza. Zgadila si mi se - ponavljao je Car.
- Kako te nije sramota? - rekla je Aneli.