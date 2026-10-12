Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Filip Car i Aneli Ahmić ponovo su napravili haos na imanju. Nakon mirne luke koja je trajala nekoliko sati, došlo je do novog sukoba gde je Car urlao iz petnih žila a ona ridala na sav glas.

Problem je nastao kada je Aneli ponovo komentarisala vezu sa Filipom Đukićem, a Filip to više ne želi da toleriše. Nakon vriske nasred imanja, Ahmićeva je došla u rehab da se opravda.

"Izdala si me i prodala"

- Stani da ti kažem. Rekla sam Urošu da razrešim ovo za Đukića da me ne stavljaju u izolaciju - rekla je Aneli.

- Izdala si me, prodala si me - vikao je Car.

- Ti si meni ugušio prirodu - rekla je Aneli.

- Dogovor je bio da nema komentarisanja Janjuša i Đukića. Gotovo. Izdaj, prevara. Tako se slomilo u meni - nastavio je Car.

- Nemoj Filipe to da radiš. Nisam ništa napravila - rekla je Aneli.

- Jesi, puno si napravila. Nisi naučila ko je Filip Car. Oprostio sam ti dva puta, treći put neću - rekao je Car.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

"Ti si monstrum"

- Ne mogu više da pričam, ne mogu. - rekao je Car.

- Ne mogu, teško mi je. poslušaj me- rekla je Aneli.

- Ti si monstrum - rekao je Car.

- Ništa ti nisam napravila. Molim te zaboravi na ovo. Filipe, hajde sa mnom. Ništa ti nisam napravila, kunem ti se - rekla je Aneli.

- Je l' si ti meni nešto obećala? Nakon dva dana uradila na dva fronta to. Ovo je boleština. Ova prži mozak ko friteza. Zgadila si mi se - ponavljao je Car.

- Kako te nije sramota? - rekla je Aneli.