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Anastasija Ražnatović, koja je pre tri meseca prvi put postala majka, podelila je na društvenim mrežama snimak koji govori o neraskidivoj povezanosti majke i deteta, ali i o tome koliko mališani mogu biti osetljivi na emocije svojih roditelja.

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović i supruga fudbalera Nemanje Gudelja, Anastasija Ražnatović, otkako je na svet donela sina Ilijana, sve češće sa svojim pratiocima deli sadržaje posvećene roditeljstvu, odrastanju i posebnoj vezi koja se razvija između majke i bebe.

Anastasija je na Instagramu podelila isečak iz emisije „Dok anđeli spavaju“, u kojem se posebno ističe značaj majčinog emotivnog stanja, ali i pažnje koju posvećuje detetu.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

"Odnos majke i deteta je prosto neverovatno, znate... Dete boravi devet kalendarskih meseci u organizmu majke, posle toga nastaje kontakt preko dojenja i tako. Pa i kad dete nije dojeno postoji jedna instiktivna veza između deteta i majke. Dete oseća roditelje, posebno majku. Recimo ovi grčevi kod beba i tako dalje, velikim delom su posledica upravo negodovanja deteta recimo na nervozu majke ili nedovoljnu pažnju majke i tako dalje. To je prosto neverovatno pojava. Poznato je da dete, tamo već do druge polovine trudnoće reaguje na zvukove i na različite varijante govora" - podelila je Anastasija isečak iz emsije dok "Anđeli spavaju".

Porodila se u Sevilji

Podsetimo, Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula ove godine u privatnoj bolnici u Sevilji, gde sa suprugom Nemanjom Gudeljom živi već duže vreme.

Na svet je donela dečaka teškog 3.600 grama, a porođaj je protekao bez komplikacija. Uz Anastasiju je tokom boravka u bolnici bila porodica Gudelj, koja je sa velikim uzbuđenjem dočekala dolazak novog člana.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

Sinu dala ime sa posebnim značenjem

Anastasija i Nemanja za naslednika su odabrali ime Ilijan, koje ima biblijsko poreklo i povezuje se sa značenjem „onaj koji pripada Bogu“.