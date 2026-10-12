"JA SAM SE STVARNO ZALJUBILA U NJEGA" Aneli nakon raskida sa Carem rida na sav glas: Mogla sam da nastavim da ga lažem, ali nisam
- Aneli Ahmić i Filip Car ponovo su raskinuli nakon svađe u rehbu, a ona je plakala i tvrdila da joj je izdao poverenje.
- Aneli je priznala da mu je sve rekla o Janjušu i poručila da se stvarno zaljubila u Cara, dok joj je on uzvratio teškim uvredama.
Aneli Ahmić i Filip Car ponovo su raskinuli. Nakon što je ona, kako navodi Car, prekršila dogovor, više ne želi da čuje za nju.
U rehabu su ponovo pale teške reči, a Aneli je plakala na sav glas.
"Izdao me je"
Nakon svađe izašla je iz rehaba i ridala svojim cimerima, te je ogolia dušu nakon svega.
- Sve sam mu priznala za Janjuša ispod jorgana. Sve sam mu ispričala. On je sada to izdao. Izdao je moje poverenje. Ja sam se stvarno zaljubila u njega - rekla je Aneli.
- Ja da sam samu sebe znala da posavetujem, sada bih i tebe savetovala - rekla je Sanja.
- Drao se u kameru, govorio da sam se j***** i svašta, sve je rekao - kukala je Aneli.
- Sad kad sam najbolja prema njemu... - nastavljala je Ahićeva.
- Da li ti treba ovo posle svih godina - dodao je Uroš.
- Ne - zajecala je Aneli.
- Dokle više da trpiš - rekla je Sanja.
"Boli me..."
- Treba da mi utuvite u glavu da nije za mene i da se ne vraćam - nastavljala je Aneli.
- Mogla sam da nastavim da ga lažem, ali nisam. Rekla sam mu sve za Janjuša, sve priznala i zaklela se da ga više nikada neću lagati. Ispričala sam mu i kako je počelo i kako se završilo... Boli me - govorila je Aneli.
"Ti si monstrum"
Filip Car je rekao da više ne može da pređe preko njenog ponašanja, te ju je ponovo nazvao raznim pogrdnim imenima.
- Ne mogu više da pričam, ne mogu. - rekao je Car.
- Ne mogu, teško mi je. poslušaj me- rekla je Aneli.
- Ti si monstrum - rekao je Car.
- Ništa ti nisam napravila. Molim te zaboravi na ovo. Filipe, hajde sa mnom. Ništa ti nisam napravila, kunem ti se - rekla je Aneli.
- Je l' si ti meni nešto obećala? Nakon dva dana uradila na dva fronta to. Ovo je boleština. Ova prži mozak ko friteza. Zgadila si mi se - ponavljao je Car.
- Kako te nije sramota? - rekla je Aneli.