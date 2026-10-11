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Zorica BrunclikMiroljub Aranđelović Kemiš godinama važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi, a sada su otvoreno govorili o svom odnosu.

Gostujući u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" Kemiš je odgovorio na pitanje da li je ikada bio ljubomoran i pravio ljubomorne scene Zorici.

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš Foto: Printscreen Pink

- Nikada - rekao je on.

- Nikad, ni on meni, a ni ja njemu - dodala je Zorica.

- Kako da bude kad smo mi 24 sata zajendo? - rekao je Kemiš.

- On je hteo Karleušu - dodala je Zorica.

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Foto: Kurir/M.J.

- Drugačiji smisao je bio, kako se ono u Eliti govorilo? Ja sam se našao u svinger klubu - govorio je Kemiš.

- Ja znam da bi on Karleušu otresao kao šljivu s grane - rekla je Zorica.

- Mi smo stvarno 24 sata zajedno, osim kad je bila na porođaju - dodao je Kemiš.

- I na Farmi, a i sedam dana u Africi. Mi imamo dogovor, zašto bi trošio jedan život da bude sa mnom, a da to ne oseća? To se oseti prema dodiru ruke. Mi noću u krevetu upletemo ruke i kad se okrećemo jedno drugome izvrnemo ruku. Mi smo finansijski ostvareni, nema potrebe da trpim, niti zbog dece. Meni je treći brak, njemu je treći i to je treća sreća. Mi smo divni prijatelji. Ja sam njemu bila na svadbi i nosila sam poklon koji nije vratio ni on, a ni ona - govorila je Zorica.

- Vratila je Vesna, bila je gost na koncertu - dodao je Kemiš.

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15:12
Stars 628 10.10.2026 Izvor: Kurir TV