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Pevačica Maja Nikolić prisetila se početaka muzičke karijere, ali i dramatičnih i neprijatnih situacija kroz koje je prošla tokom godina na javnoj sceno.

- Beograd je mali grad, ja sam bila najveća zvezda sa 17 godina, u moje vreme je bilo pet pevačica, a danas ih ima 5000. Smešno mi je ko sve danas snima pesme. Moraš da imaš školu, moraš da se baviš i vežbaš pevanje. Na estradi ima 95 posto ljudi koji nemaju pojma da pevaju - otkrila je Maja.

Gazda pobegao sa novcem

Pored nastupa u Americi, Maja Nikolić posebno pamti tezgu sa pokojnim kolegom Novicom Zdravkovićem, kada je vlasnik kafane uzeo novac i pobegao.

- Jeste, dešavalo se svašta. Jednom sam pevala sa pokojnim Novicom Zdravković, gazda je uzeo pare i otišao i tu tezgu nisam mogla da naplatim ali sam na televiziji ispričala to i apelovala da više niko kod njega ne peva - rekla je.

1/5 Vidi galeriju Maja Nikolić srećna žena Foto: Print Screen Kurir TV, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Shutterstock/Shipilov77777

Smrt u publici na nastupu sa Džejom

Na nastupu sa pokojnim Džejom Ramadanovskim dogodila se tragedija kada je čovek iz publike iznenada preminuo. Pored toga, tokom nastupa u Švajcarskoj upala je policijska racija i pucalo se, zbog čega je pevačica završila na televiziji.

- Jeste, umro je. Jednom su i pucali, jednom je upala racija u Švajcarskoj gde sam pevala, završila sam na nacionalnom dnevniku. Upadaju i kažu da legnemo, ja rekla da neću da legnem da ne bih isprljala haljinu, ali morala sam da kleknem. Bili su zbunjeni, videli su da ne želim da ih slušam. Na dnevniku je bilo oteto dete bogatom biznismena i oni su tražili tu ekipu koja je otela. Svašta sam prošla u životu.