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Kristina Spalević saopštila je da je dobila informaciju da je Kristijanu Goluboviću produžena mera zabrane prilaska, koja je na snazi nakon prijave za nasilje koju je podnela protiv bivšeg partnera. Ova vest dolazi u trenutku kada se u javnosti ponovo govori o nasilnom incidentu u koji je, prema tvrdnjama Nade Pucarević, komšinice pokojne Stele, bio umešan Golubović.

Tim povodom oglasila se i Kristina, koja nije krila koliko je sve što se poslednjih meseci dešava opterećuje. Kako je istakla, iako je u pojedinim trenucima pokušavala da se distancira od novih informacija koje se pojavljuju u javnosti, shvatila je da ne može da ostane ravnodušna, s obzirom na to kroz šta prolazi zajedno sa svojom porodicom.

- Srbiju drma novi skandal koji se tiče Kristijana. Prevarim se, pa pomislim: „Nije moja stvar“, a onda apsolutno shvatim da jeste moja stvar, zato što prolazim kroz agoniju kroz koju prolazim i to već mesecima. Ali ne prolazim samo ja, prolazi moja porodica, prolaze moji prijatelji, prolaze moja deca sa mnom, sa majkom koja je non-stop izložena novim stresovima – poručila je Kristina.

Ona se osvrnula i na reakcije javnosti koje su pratile njene ranije istupe, navodeći da se osećala kao da je veliki deo javnosti unapred doneo sud o njoj i njenim postupcima.

Cela država je od mene napravila kretenčinu koja je, eto, saučesnik, lažov, izmišlja i tako dalje – rekla je Spalevićeva.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Mera produžena do januara

Ipak, usred novih informacija i polemika, Kristina je podelila i vest za koju smatra da predstavlja važan pomak. Prema njenim rečima, obaveštena je da je mera zabrane prilaska njenom bivšem partneru produžena za naredna tri meseca.

Danas sam dobila informaciju da je Kristijanu produžena mera zabrane prilaska od 8. oktobra do 8. januara 2027. godine. Znači, u sistemu se nešto dešava – izjavila je ona.

Podsećamo, odnos Kristine Spalević i Kristijana Golubovića već mesecima privlači veliku pažnju javnosti, a njihove međusobne optužbe i događaji koji su usledili našli su se u centru interesovanja medija. Najnovije informacije ponovo su otvorile pitanje daljeg razvoja situacije, dok Kristina, kako se može zaključiti iz njenih reči, smatra da je produženje mere znak da se njen slučaj i dalje razmatra u nadležnom sistemu.