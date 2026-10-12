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Dača Virijević i Lepi Mića odlučili su da u "Eliti 10" ispitaju Slađu Lazić Poršelinu. Oni su je stavili na test opšte kulture, ali se ona žestoko izblamirala jer nije znala odgovore ni na pitanja na koja kao iz topa odgovaraju deca u osnovnoj školi.

- Ko je bio Nikola Pašić - pitao je Mića.

- Ne znam Mićo, baš je teško pitanje. Ja nisam tad bila rođena - rekla je Slađa.

- Ko je bio Juda? - pitao je Dača.

- To znam, Juda je bio đavo - rekla je Slađa.

- On je bio jedan od apostola, koji je izdao Hrista - rekao je Dača.

- Znam ko je Sultan, on je tvorac harema, dvojka iz istorije - rekla je Slađa.

- Ko je Isus Hrist? - pitali su oni.

Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

- On je sin od Marije, Svete Petke, Božije majke, Marije - pričala je Poršelina.

Do sada je kraljica neznanja bila Maja Marinković, koja je jednom prilikom u emisiji "amidži šou" na pitanje koji je glavni grad Španije odgovorila Meksiko.

Podsetimo, Slađa je nedavno komentarisala cimere u kući, a za Ša je imala najbrutalnije reči.

- Krećem od lepe ankete. Umesto u jahti vi ćete biti u šahti. Anđela, potpuno zdrava osoba, devojka koja može da para nosem oblake. Drugo mesto Janjuš. Mi smo se družili Budvi. Treće mesto Filip Car. Ša je jako nadobudan. Propao je u muzičkoj karijeri. - rekla je Poršelina i nastavila:

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- Nijedan hit čovek nije ubo poslednjih deset godina. Koliko znam devojka ga je ostavila u spoljnom svetu. Drugi je Mateja. Razmažen, nikada nije seo za crni sto. Treće mesto, Stefan Karić - rekla je Poršelina.

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