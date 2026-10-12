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Jelena Karleuša održala je nastup u jednom tržnom centru u Beču, a tržni centar bio je ispunjen do poslednjeg mesta. U jednom trenutku na binu su joj se pridružila deca.

Međutim, sada na mrežama počinje da kruži snimak na kojem se vidi kako se Jelena sukobljava sa obezbeđenjem koje je guralo decu.

Jelena je, kako se vidi na snimku, odmah reagovala i unela se u lice muškarcu iz obezbeđenja:

- Šta je bilo? - upitala ga je.

Nakon što joj je odgovorio, stala je između njega i dece koja su preplavila scenu u jednom holu tržnog centra u Beču, gde je održala veliki koncert.

„Bravo, Jelena, tako se štite ljudi koji dođu da te slušaju“, napisao je jedan korisnik.

Veliku pažnju privlači njen ljubavni život

Podsetimo, poslednjih nedelja u javnosti se sve više spekuliše o odnosu Jelene Karleuše i 25 godina mlađeg manekena. Njihove zajedničke pojave i objave na društvenim mrežama pokrenule su brojne komentare, dok su detalji njihovog odnosa privukli veliku pažnju javnosti

Tokom gostovanja Jelena je govorila i o prekidu saradnje sa Zoranom Birtaševićem.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: ATAIMAGES, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

- Prekinula sam saradnju. To je moje karmičko čišćenje od svih ljudi ljudi imaju mnogo sličnosti sa insektima, gmizavcima i tako dalje.

Moje čišćenje je počelo mnogo ranije od pogrešnih ljudi jer sam došla u situacija zbog mojih stavova, jer govorim istinu, a mnogima se to ne sviđa, ostala sam bez saradnika i prijatelja, koji mi i nisu bili prijatelji, koji me nisu zaslužili - rekla je pevačica i nastavila:

- Nikada nisam rekla da me je pokradao. Moram da kažem, publiku treba da interesuje moja muzika, sve što ja dajem, a tu dajem mnogo, o mojiim poslovnim potezima, odlukama to moje fanove ne treba da interesuje. Piše su se mnogo neistine i laži, nisam dužna da objašnjavam. Nisam neko ko hvali pa kudi, a mogu da krežem da krećem sa novim ljudima, saradnicima, producentima. Svi su oni negde ljudi koje ja angažujem i koji su u mom životu zamenjivi.