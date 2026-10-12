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Indira Aradinović Indi voli da uživa gde god da se zatekne. Pevačicu smo u petak uslikali na aerodromu "Nikola Tesla", odakle se uputila u Frankfurt, gde ju je čekao nastup. Pred sam odlazak ona je privukla pažnju svojim izgledom, a dok je čekala ukrcavanje, pronašla je način da se opusti i predahne od obaveza.

Voli da se opusti

Indi je na put krenula u svom prepoznatljivom stilu, sređena od glave do pete, a društvo joj je pravio roze kofer, koji je sama gurala kroz aerodromsku zgradu.

Indi je očigledno vodila računa o svakom detalju svog izgleda, pa ni odlazak na let nije mogao da prođe bez pažljivo odabranog stajlinga. Dok je prolazila aerodromom, delovala je spremno za put, ali je, čim je stigla do gejta, odlučila da iskoristi slobodno vreme na najbolji mogući način.

Sve je zabeleženo

1/8 Vidi galeriju Pevačica uvek u trendu Foto: Kurir



Umesto da preostale minute provede čekajući na stolici ili proveravajući telefon, pevačica je ugledala stolicu za masažu i odmah odlučila da joj se prepusti. Smestila se i narednih dvadesetak minuta, koliko je ostalo do leta, iskoristila da se opusti i uživa u kratkom predahu pre novih poslovnih obaveza.

Dobro je prošla

Čini se da je Indi dobro znala da svaki trenutak odmora znači, posebno kad je čeka putovanje i nastup u drugom gradu. Dok su putnici oko nje iščekivali ukrcavanje, pevačica je sebi priuštila mali luksuz na aerodromu i iskoristila priliku da napuni baterije pre izlaska na binu. Naš objektiv zabeležio je svaki detalj ovog njenog aerodromskog izdanja, od roze kofera koji je gurala kroz terminal do trenutka kad se udobno smestila u stolicu za masažu. Fotografije nastale na licu mesta svedoče o tome kako je Indi iskoristila vreme pred poletanje, pokazujući da se i tokom užurbanog estradnog rasporeda može pronaći vreme za sebe. Čim je ugledala našu ekipu, pokazala je poštovanje i rado porazgovarala s nama.

01:10 Indi Aradinović Izvor: Kurir



- O, pa gde ste vi, dragi moji novinari. I vi putujete. Baš lepo. Mora da će biti uzbudljiv vikend, prepun novih informacija - rekla je Indi u svom stilu.

Malo smo porazgovarali s njom, a potom smo se razdvojili i svako je krenuo svojim putem. Pevačicu je čekao nastavak putovanja i nastup u Frankfurtu, gde je trebalo da se pobrine za dobru atmosferu i publiku zabavi svojim hitovima, a naša ekipa je otišla u drugom pravcu.