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Nakon što je potresna ispovest i uznemirijuće fotografije Nade Pucarević, šokirala region, a za šta je po njenim tvrdnjama kriv Kristijan Golubović, oglasila se i Kristina Spalević.

Ona je sada iznela dokaze da je Golubović pretukao Nadu.

Iako je razmišljala da li da se oglasi, danas je to odlučila i u javnosti pokazala dokaz.

- Srbiju drma novi skandal koji se tiče Kristijana. Prevarim se, pa mislim: „Nije moja stvar“, a onda apsolutno shvatim da jeste moja stvar, zato što prolazim kroz agoniju kroz koju prolazim i to već mesecima, ali ne prolazim samo ja: prolazi moja porodica, prolaze moji prijatelji, prolaze moja deca sa mnom, sa majkom koja je non-stop izložena novim stresovima.

"Prebio je Nadu njenog sina i još jednog čoveka"

- Juče sam pratila Kristijanov lajv u kojem je naveo da Nada Pucarević, žena koja je izašla pod punim imenom i prezimenom, sa prijavama, dokazima o povredama, laže da ju je on tukao i da bi, kad bi on udario ženu, ta žena bila mrtva. Mene je to toliko iznerviralo, zato što znam da je toliko beskrupulozan da će da ide do krajnjih granica svojih beskrupuloznih laži, da će biti ubedljiv u to - rekla je.

- Što se tiče 5. juna, to je datum kada se desilo prebijanje Nade i još jednog čoveka. Ja sam bila u emisiji „Pitam za druga“, gde je telefon počeo konstantno da mi zvoni. Kristijan je u tom momentu imao zabranu prilaska, a zvala me je njegova sestra Kristina, uporno i uporno, i postoji poruka. Izvolite poruku koju sam dobila. Dakle, ovde piše da je Kristijan prebio Nadu, njenog sina i još jednog čoveka i stigla je slika njegove pesnice - rekla je ona, pa onda otkrila da je Kristijanova sestra počela da joj se pravda:

- Onda je počela da priča da je Kristijan napadnut, da ih nije on dirao. Mislila sam da je ovo neka igra. Žena koja je prebijena je jako poštena i ima jako tešku životnu priču. Njoj je njen taj sin centar sveta, i znala sam da ona ne bi ćutala na ovo. Međutim, kako je vreme prolazilo a ja sma primetila da se ništa ne dešava, novine ne pišu ja sam mislila da je navlakuša. Kada je izašlo u novine shvatila sam da je sve tačno. Našla sam broj od Nade i pozvala je. Žena je plakala i kroz suze mi je opisala sve što se desilo. Njega niko mesec dana od incidenta niko nije pozvao bar na informativni razgovor. Žena je uplašena i da nije odustala od namere da dođe do pravde da se kreće slobodno i noramalno ona je bila uporna i on je navodno priveden na informativni razgovor na kom je sve demantovao - tvrdi Kristina pa dodaje:

- Takođe, znam da se uspaničio i želi da se reši te nepokretne žene koju je uselio u Nadinu kuću.

Foto: Printscreen

Tužilaštvo sakuplja dokaze

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je zahtev policiji da sasluša svedoke i prikupi sve dokaze povodom krivične prijave koju je Nada Pucarević podnela protiv bivšeg rijaliti učesnika Kristijana Golubovića.

Incident se, prema navodima iz prijave, dogodio 5. juna 2026. godine na Zvezdari, kada je Kristijan Golubović navodno fizički napao Nadu Pucarević.

- Takođe, policiji je dat jasan nalog da utvrdi da li je i izvesni M. P. učestvovao u napadu, kao i da li je bilo svedoka ili da li postoje video snimci sa sigurnosnih kamera. Takođe, policija bi, pre nego što bude doneta odluka o eventualnom vođenju krivičnog postupka, trebalo da utvrdi i da li ih je Kristijan posle napada zvao i zbog čega - tvrdi izvor Kurira.

1/4 Vidi galeriju Nada Pucarević Foto: Kurir