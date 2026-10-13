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Jelena Karleuša nedavno je boravila u Severnoj Makedoniji, gde je na pres-konferenciji najavila svoj veliki solistički koncert u Skoplju 17. oktobra u areni "Jane Sandanski" za koji vlada veliko interesovanje.

Među brojnim gostovanjima u makedonskim medijima posebno se istaklo ono u kom se Jelena našla na poligrafu, gde je prvi put pričala o nekim temama iz svog privatnog i poslovnog života, a mi vam ovde izdvajamo njene najzanimljivije odgovore.

Samo istina

Foto: Printscreen

Da li bi se pomirila s Milicom Pavlović?

- Pomirila bih se s Milicom Pavlović. Zašto da ne? Mi se nismo ni svađale.

Jesu li skrivene finansije razlog prekida poslovne saradnje i prijateljstva sa Zoranom Birtaševićem?

- Nisu. Sve jeste samo nisu skrivene finansije. Nikad ne reci nikad što se tiče ponovne saradnje s njim. U nekom drugom životu, na primer. Ja verujem u reinkarnaciju. Možda ću još kratko da živim.

Da li je tačno da ti je honorar u "Pinkovim zvezdama" veći od 350.000 evra?

- Nije tačno.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

Usledilo je i pitanje da li je njen bivši suprug njena najveća životna ljubav. Iako je odgovorila da nije, poligraf je ovaj odgovor ocenio kao lažan.

- Teško je odgovoriti na to pitanje sad kad ne osećam ništa što sam osećala pre. Ali da li je najveća? Pokušavam da dam srcu da odgovori, ali kada se mnoge neke stvari izdešavaju, srce mi kaže "ne". Ne možeš da voliš nekoga životno najviše na svetu, a da ti to ne bude uzvraćeno onako kako si želeo. Posle ovoliko godina prekida, teško je nekoga voleti najviše ko tebe nije voleo isto toliko. Tako da ne. Ne verujem da ću se ikada pomiriti s njim. Ne znam zašto ljudi žele da se pomirim s Duškom, njima je to romantično. Da je vredelo, ne bi se tako završilo. Da se borio za naš brak i mene, ne bismo se razveli. Za sve sam borila ja, a ne on, a za uspeh jedne veze potrebno je dvoje. Mislim da ni on to ne želi, jer da želi, ne bi dozvolio da se razvedemo i da ne bude na mojoj strani, nego na strani svih onih koji su bili protiv mene. Nije me zaštitio i tu je magija zvana ljubav nestala i moja želja da ikada više budem s njim kao nekad.

Da li te je povredilo to što te je isekao s fotografija na Instagramu sa slavlja vaših ćerki Atine i Nike?

- Nije. Nisam ni očekivala da će me staviti. Nemam Instagram, nisam ni videla, meni sve javljaju. Više bi me iznenadilo da me je stavio. Mene Duško više ne može da povredi, nijedan muškarac to više ne može.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jovanović izgled Foto: Printscreen

Da li je istina da si bila u emotivnoj vezi s Nikolom Jovanovićem?

- Ne znam da li je on bio u emotivnoj vezi sa mnom, ali ja jesam. Da. Velika greška. Za pravu ljubav je potrebno dvoje. On nije bio spreman da me brani. Plašio se hejta, pritiska javnosti i porodice, prijatelja, navijača... Šteta, lep je momak.

O Ševu - panik taster

Foto: Privatna arhiva

Da li je istina da si u vezi sa 25 godina mlađim Aleksandrom Ševom?

Iako su mnogi očekivali da će Jelena bez oklevanja odgovoriti na pitanje koje već nedeljama intrigira javnost, pevačica je odlučila da pritisne panik taster, čime je izbegla da pruži direktan odgovor.

- Samim tim što je to nešto o čemu pričam na poligrafu je nešto što mene tera u problem. Zbog toga ću da pritisnem panik taster. Teško je odgovoriti na to pitanje sada. Kad je neko mlad i van javnosti, ne treba ga odmah bacati lavovima. Mora malo da se navikne na sve ono što čini javno bitisanje, a mislim da on to i ne želi.

Da li si nekada bila intimna sa oženjenim muškarcem i da li čitaš bezobrazne poruke?

- Da. Jako me uzbuđuju bezobrazne poruke.

Da li osećaš potrebu da se nekome izviniš za nešto što si uradila?

- Da. Ne volim da se izvinjavam, ali bih se izvinila Dušku, i onom bivšem mužu pre njega i sadašnjem partneru, što sam im priredila nezaboravne paklene životne epizode. Ali im makar nije bilo dosadno. Sa mnom nikad nije dosadno, uzbudljivo jeste.

Foto: Printscreen

Kurir.rs