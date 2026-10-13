Slušaj vest

Ana Kokić, koja je u prvoj dekadi dvehiljaditih važila za jednu od najatraktivnijih i najpopularnijih pevačica na domaćoj estradi, odlučila je da okrene novi list u životu i ostavi muziku po strani! Iako je publiku godinama osvajala lepotom, glasom i hitovima koji su se pevali na svakom koraku, pevačica je, kako saznajemo, donela čvrstu odluku da se ne bavi pevanjem, već da se posveti privatnom biznisu.

Umesto mikrofona, nastupa i studija, njena svakodnevica sada je vezana za potpuno drugačiji svet - poslastičarstvo, torte i kolače, u čemu joj društvo pravi rođena sestra.

Bila vrlo tražena

Kada se pojavila na muzičkoj sceni, Ana je svojim izgledom i harizmom privukla ogromnu pažnju, a vrlo brzo pokazala je da iza atraktivne spoljašnjosti stoji i ozbiljan muzički potencijal. Prve velike korake napravila je kao članica grupe Energija, nakon čega je započela solo karijeru i za kratko vreme izgradila prepoznatljivo ime na estradi. Njena diskografija ubrzo je postala bogatija za niz pesama koje su obeležile jedan period domaće pop-folk scene, među kojima su "Svejedno", "Čujem da", "Mojne mala", "Idemo na sve", "Da li si to ti", "Interfon" i mnoge druge.

Početkom dvehiljaditih Ana je bila među najtraženijim pevačicama, a njene pesme slušale su se u klubovima, na proslavama i žurkama. Publika je volela njenu energiju, prepoznatljiv glas i scenski nastup, pa je delovalo da je pred njom karijera koja će godinama nastaviti da se razvija uzlaznom putanjom. Ipak, život je za nju imao i drugačije planove, a kao i mnoge žene, i Ana je u jednom trenutku poželela da se ostvari u ulozi majke i porodični život stavi u prvi plan.

Udala se za nekadašnjeg vaterpolistu Nikolu Rađena, s kojim je dobila dve ćerke. Porodica joj je postala jedan od najvažnijih oslonaca, a tokom godina koje su usledile privatni život i majčinske obaveze zauzimali su značajno mesto u njenoj svakodnevici. Iako nije potpuno nestala iz javnosti, njen muzički put više nije imao isti intenzitet kao u periodu kada je nizala hitove i punila klubove.

Nakon što se njen brak s Rađenom završio, Ana je ponovo pokušala da se vrati na muzičku scenu. Snimala je nove pesme i trudila se da publici ponudi nešto drugačije, nadajući se da bi mogla da ponovi uspeh koji je ostvarila na početku karijere. Međutim, i pored novih izdanja, nijedna od tih pesama nije dostigla popularnost najvećih hitova po kojima je publika i danas pamti. Čini se da je upravo taj period bio važan za preispitivanje prioriteta i odluku o tome kako želi da izgleda njena budućnost.

1/4 Vidi galeriju Ana Kokić razvila biznis sa kolačima i tortama Foto: Printscrean

Kako saznajemo, Ana je u međuvremenu odlučila da napravi potpuni zaokret i da se više ne oslanja na muziku kao svoj profesionalni put. Prema rečima izvora bliskog pevačici, ona trenutno nema želju ni da nastupa ni da snima nove pesme, a njena odluka nije samo prolazni hir.

- Ana je odlučila da batali muziku i posveti se privatnom biznisu. Njena sestra odavno pravi torte i kolače i super joj ide taj posao, pa je Ana u jednom trenutku presekla i odlučila da i sama krene tim putem. Očigledno joj se dopala ideja da se oproba u nečemu drugačijem i da izgradi posao koji nema veze sa estradom. Ona je sada rešena da se posveti tome i ne razmišlja o povratku na scenu. Skoro ju je zvao jedan bend, želeli su da ostvare saradnju s njom i da nastupa s njima, ali je ona to odbila. Njena odluka je čvrsta i trenutno je ne zanimaju ni nastupi, a kamoli snimanje novih pesama - kaže izvor za Kurir.

1/7 Vidi galeriju Ana Kokić danas Foto: Kurir Televizija

Ovakva odluka mogla bi da iznenadi mnoge koji Anu pamte kao jednu od zapaženijih pevačica svoje generacije. Dok se pojedine njene koleginice trude da po svaku cenu ostanu prisutne na sceni, objavljuju singlove i prihvataju brojne nastupe, Kokićeva je, po svemu sudeći, odlučila da pronađe drugačiji poslovni i životni ritam.

Nema nameru da se vrati

Poslastičarstvo joj pruža priliku da se oproba u poslu koji zahteva kreativnost, posvećenost i mnogo rada, ali i da zajedno sa sestrom razvija porodičnu priču. Iako je reč o potpuno drugačijem svetu od estrade, čini se da Ana u ovom trenutku upravo tu vidi svoju budućnost.

Da li će nekada ponovo poželeti da uzme mikrofon u ruke i obraduje publiku novom pesmom ili će torte i kolači definitivno postati njena nova profesija, ostaje da se vidi. Za sada, prema informacijama do kojih smo došli, pevačica ne pokazuje nameru da se vrati starom poslu, a estradna scena mogla bi da ostane bez još jednog prepoznatljivog imena koje je obeležilo jednu muzičku epohu.