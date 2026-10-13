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Aleksandar Kos, prijatelj političara Čedomira Jovanovića, po svemu sudeći je ušao u ozbiljnu lovu. On sve češće privlači pažnju svojim luksuznim stilom života. Novi BMW, skupoceni sat i firmirana garderoba samo su neki od detalja koji ne prolaze nezapaženo. I dok se mnogi pitaju odakle mu novac za ovakav život na visokoj nozi, on pokreće firme i uveliko radi. Bar o tome i sam priča na društvenim mrežama. 

Voli da živi na visokoj nozi

Političarev prijatelj može da se pohvali skupocenim automobilom, satom čija se vrednost poredi s cenom garsonjere u Beogradu, ali i garderobom poznatih svetskih brendova. Ako je suditi po njegovim modnim izborima i stvarima koje poseduje, Kos ne pristaje na kompromise kada je reč o luksuzu. Najviše pažnje privukao je njegov novi BMW, za koji je, prema navodima, izdvojeno oko 100.000 evra. Reč je o ozbiljnoj investiciji koja ne prolazi nezapaženo, naročito kada se na ulicama pojavi automobil čija cena može da dostigne vrednost nekretnine.Ni kada je garderoba u pitanju, Kos, čini se, ne štedi. Firmirani komadi, poznati brendovi i pažljivo birani detalji deo su njegovog stila, pa se stiče utisak da mu je važno da svaki komad odeće i svaki modni dodatak ostave utisak. Od automobila do sata, njegov izbor stvari uklapa se u imidž čoveka koji voli luksuz i ne krije naklonost prema skupocenim komadima.

Ume da profitira

Snašao se u životu Foto: Printscreen

Kos se, osim po druženju sa Jovanovićem, tako našao u centru pažnje i zbog načina života koji privlači znatiželjne poglede. Ipak, samo na osnovu automobila, sata i garderobe ne može se pouzdano zaključiti koliko zarađuje niti kako finansira svoje kupovine.

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SCENIRANJE 25.09.2022. CEDA JOVANOVIC Izvor: Kurir TV