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Veliki šef takmičarima "Elite" danas je dao novi zadatak. Naime, oni moraju da glasaju za tri osobe koje najviše izvrću istinu.

- Marko prva osoba jer svaljuje na Sanju sve što je izneo o porodici. Aneli se prošle godine klela, a sve je Filipova krivca jer ga je Karić lepo opisao da je drugara. Anđela izvrće istinu o odnosu sa Gastozom jer mislim da nisu raskinuli, kao i odnos sa Carem da nije prijateljski - govorio je Uroš.

- Aneli zbog ovoga što čujemo za Janjuša. Mahir jer je rekao da ima ženu, a onda je ipak ostavio papire za razvod. Mahit je definitivno od početka slagao sve. Definitivno si neko ko je prevario svoju ženu i lagao sve za slađu i emocije koje si stvorio prema njoj - priča pa nastavlja.

- Slađa je od samog početka pričala da ne bi ušla u vezu, ali ću ja da navedem treću osobu. Sanja i Marko, on ima neke kontradiktornosti, ali mi ima veću težinu da je Marko govorio da nikad nije tukao svoju majku i da je Slađa izmislila. Sanja će da bude na trećem mestu jer si rekla da sam ja birala sanduk, a nikad nisam - govorila je Anđela. A evo kako Mića živi napolju.

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV