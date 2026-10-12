- Ja ću naravno da navedem na prvo mesto, osoba koja je dokazala pred milionima, kad mu odgovara priča jedno, a onda tvrdi drugo. Izašlo iz njegovih usta, pa onda demantovao, kao kad je u pitanju i čast njegove devojke, a to je Marko Stefanović. Drugo mesto primer od jutros jer ispada da je Aneli govorila prethodne godine da nešto nije istina, a sad se dogodilo. Navešću Nemanju koja je danas rekao da kreće paklena nedelja, a zapravo je ispao mnogo zelen i ne znam zašto je dehidrirao i izgubio snagu - govorila je Sanja.

- Ja sam se javila da bih demantovala Daču jer se nikad nisam zaklela u svoju ćerku, a kad sam se zaklena u ćerku uvek sam pričala istina. Ja sam se tako zaklela osobi (Caru) u svoju ćerku da ću da kažem istinu i tako je bilo. Kako je, tako i ispričaću kako se desilo ako me Milan bude pitao. Prva osoba je Dača. Ivane, od danas si opet moj i idemo u režim jer si se svim silama trudio da me razdvojiš od Filipa i uspeo si u tome. Janjuše, prošle godine si izvrnuo sve u svoju korist. Kad si imao svađu sa mnom i Lukom ja sam tad rekla za Crnogorce, a ti si to rekao pred kraj rijalitija da si spavao sa mnom samo kako bi me ukanalio. Otkako smo raskinuli izvrćeš istinu o meni. Ti si meni i ove godine pisao poruke pre nego što smo ušli - pričala je Aneli Ahmić.