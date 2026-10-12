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Zdravko Čolić važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima, ali svoj privatni život i porodicu uglavnom drži daleko od očiju javnosti. Upravo zbog toga, nova porodična fotografija koju je njegova ćerka Lara podelila na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju i izazvala interesovanje njegovih brojnih obožavalaca.

Na fotografiji legendarni pevač pozira u društvu svojih ćerki Lare i Une, koje su ga nežno zagrlile dok zajedno uživaju u porodičnom trenutku. Svo troje su nasmejani, a prizor odiše toplinom i bliskošću. Za ovu priliku Čoline naslednice odabrale su elegantne i svedene odevne kombinacije, dok je pevač ostao veran svom prepoznatljivom stilu i pozirao u sakou.

Foto: Printscreen Instagram

Ipak, pored lepog porodičnog prizora, pažnju mnogih privukao je i dom u kojem je fotografija nastala. Enterijer vile na Dedinju odiše elegancijom i klasičnim luksuzom, a svaki detalj doprinosi utisku otmenog i pažljivo uređenog prostora.

Visoki plafoni, velika staklena vrata i dekorisani zidovi daju posebnu notu celom ambijentu. U dnevnom boravku nalazi se klasični kamin, iznad kojeg dominira veliko ogledalo sa raskošnim okvirom, dok masivni luster dodatno naglašava eleganciju prostora. Upečatljive umetničke slike, elegantne trpezarijske stolice i crveni kauč unose dašak vintage stila, stvarajući spoj tradicionalnog uređenja i topline porodičnog doma.

Čola iskreno govorio o ćerkama

Iako se retko javno osvrće na porodične odnose, Zdravko je u ranijim intervjuima govorio o svojim naslednicama, priznajući da su obe razmažene, ali da za to ima razumevanja. Pevač je tom prilikom otkrio i da od njih očekuje više, iako je svestan da su odrasle u drugačijim okolnostima.

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Čolić za emisiju „Eden na eden“.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: R.Z./ATAImages, MONDO/Matija Popović

Pevač je svojevremeno priznao i da mu se ne dopada što se njegova starija ćerka često fotografiše za društvene mreže, što je još jedan od primera da, uprkos slavi i uspehu, u porodičnom životu ima stavove i očekivanja poput mnogih drugih roditelja.

Nova fotografija još jednom je pokazala koliko su mu porodični trenuci važni, a osmesi i zagrljaji sa ćerkama otkrili su nežniju stranu muzičke legende koju publika nema često priliku da vidi.

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