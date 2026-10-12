Slušaj vest

Rijaliti učesnicu Miljanu Kulić poslednjih dana prate uznemirujući snovi, a kako je sama otkrila, najviše strahuje za svog oca Sinišu za čije zdravlje je zabrinuta.

Miljana ne krije koliko joj teško pada razdvojenost od sina Željka i majke Marije, koji joj neizmerno nedostaju. Iz njenih reči može se zaključiti da se trenutno suočava sa snažnim emocijama i da joj odvojenost od najbližih veoma teško pada.

Foto: Printscreen Premijera

Tokom razgovora priznala je da je obuzimaju crne misli i brojni strahovi, a posebnu uznemirenost u njoj izaziva pomisao da bi mogla da izgubi oca. Ova tema za nju je posebno bolna, a njeno priznanje otkrilo je koliko je emotivno opterećena brigama za porodicu i koliko joj znači podrška najbližih.

- Ne znam šta da radim, mnogo mi nedostaju Željko, majka i otac. Imala sam odvratne snove. Plašim se da mi ne umre otac.

Nakon što je Aneli Ahmić priznala da se i sama pribojava mnogih stvari u životu, Miljana je dodatno pojasnila zbog čega je toliko zabrinuta za Sinišu.

- Nije bolestan, ali se plašim, 68 godina ima - rekla je Miljana.

"Možda neće da doživi da izađem odavde"

Podsetimo, Miljana se već slomila pred kamerama i jaukala na sav glas jer je uvredila svoju majku Mariju Kulić i setila se da je godinama već u rijalitiju, te da nije dovoljno vremena posvetila svom ocu Siniši, koji boluje od opake bolesti već neko vreme.

Foto: Printscreen

- Jao, uvredila sam majku. Tata moj ima 65 godina, možda neće da doživi da izađem odavde. Ne mogu, skroz sam se raspala - plakala je Miljana.

- Ajde dođi da se umiješ. Je l' to Miksi koju ja poznajem? - upitao je Alibaba.

- Jao majko moja, mnogo sam je uvredila - rekla je Miljana.

- Ti radiš za svoju porodicu - rekao je Alibaba

- Ne radim, tata radi za porodicu - jecala je Nišlijka.

- Je l' smo mi borci ili p**de? - upitao je Alibaba.

- Mnogo mi je loše, nemam želju više da se borim - rekla je Miljana.

- Ceo dan sam pričala da neću da dođem, samo iz inata sam došla. Stiglo me sve - nastavljala je ona.

- Nemoj da čujem više da plačeš - rekao je Alibaba.

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

BONUS video: