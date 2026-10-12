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Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević danas proslavlja 82. rođendan, a na poseban mu se pridružio naš poznati harmonikaš Aleksandra Ace Sofronijevića. On je posetio slavljenika, a potom na društvenim mrežama podelio emotivnu fotografiju na kojoj pozira pored muzičke legende i rođendanske torte, uz poruku ispunjenu poštovanjem i zahvalnošću.

Posebnu pažnju privukao je i zanimljiv detalj sa rođendanske torte. Iako Milanče danas puni 82 godine, na torti su se našle svećice sa brojem 28, postavljene obrnutim redosledom. Ovaj duhoviti detalj uneo je dodatnu vedrinu u proslavu i pokazao da ni na ovako važan dan nije nedostajalo osmeha. Ali, ovaj detalj, takođe, govori i o mladolikom duhu našeg velikana. Dok Milanče u 82. godini ređa rekordne uspehe, mnogo mlađi ljudi mu ne mogu parirati kada je reč o dobroj energiji i iskrenoj ljubavi prema poslu kojim se bavi.

"Ti si putokaz i istinski heroj"

1/6 Vidi galeriju Milanče Radosavljević proslavio 82. rođendan Foto: Printscreen Instagram

Sofronijević u svojoj objavi nije krio koliko ceni Milančetov doprinos narodnoj muzici, ističući da je reč o čoveku koji je svojim talentom i pesmama ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

- Dragi naš Milane, legendo naše muzike i večni uzore, Srećan 82. rođendan! Hvala ti iz sveg srca za svaku notu, za svaku prelepu pesmu i za sve one neprocenljive koncerte i trenutke radosti koju si podelio sa publikom, tvojom publikom koja je došla. Tvoja muzika i tvoja duša ostavili su neizbrisiv trag u istoriji naše narodne pesme, a za sve nas muzičare. Ti si pravi putokaz i istinski heroj. Želim ti svako dobro i zdravlje, mir i da još mnogo godina uživaš u krugu svojih najmilijih. Srećno i idemo dalje - poručio je Aca Sofronijević na Instagramu ispod fotografije na kojoj su on i Milanče u kućnoj atmosferti ispred rođendanske torte.

Podrška od izvođača različitih muzičkih pravaca

Podsećanja radi, Milanče je na domaćoj javnoj sceni već 65 godina, bez mrlje, bez skandala, već kao legenda koja svojom muzikom, toplinom i dobrodušnošću osvaja srca mladih i starih. Nije mu bio potreban skandal, nije mu bio potreban rijaliti, niti drama. Milanče je neviđeni uspeh postigao svojim glasom, pravim vrednostima i zbog toga dopreo čak i do onih koji slušaju pesme modernijeg zvuka.

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Upravo zbog toga se nedavno oglasio i reper Stefan Đurić Rasta koji je iskazao jasno poštovanje prema Radosavljeviću u svom obraćanju na društvenim mrežama. Naime, Rasta, predstavnik jednog sasvim drugačijeg žanra, javno se obratio Milančetu i time oduševio mnoge.

Foto: Printscreen Instagram

- Ne mogu vam opisati koliko mi je drago što je Milanče Radosavljević pokazao i dokazao, da se legende rađaju, a ne stvaraju skandalima na medijskom nebu. Pokazatelj današnjim klincima da ih menadžeri ne lože da moraju da ulaze u rijaliti programe, da ne moraju da prave budale od sebe kako bi njihov skandal završio na naslovnoj strani. Milanče je dokazao šta znači biti muzičar koga ljudi stvarno vole. Hvala, čika Milanče! - bila je Rastina poruka upućena Milančetu.

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