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Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, vratio se snimanju nakon što se na neko vreme potpuno povukao iz javnosti usled raskida sa devojkom Milenom Stamenković. U prenosu uživo iznenadio je svoje pratioce i u emotivnom obraćanju progovorio o detaljima svog nestanka sa scene i samom raskidu.

Kako je naveo, prethodnih meseci je dobijaopretnje, zbog čega je zaključio da više nije bezbedno da Milena ostane sa njim. Zbog toga je sa njom obavio razgovor i doneo odluku da je pošalje kući.

"Ugrožen mi je život i dobijam pretnje i Mileni sam dok smo bili zajedno rekao sledeće: 'Slušaj me ovako sada, ti ideš kući i vraćaš se kada ti ja to kažem zato što sada nije bezbedno da budeš tu'", započeo je Baka Prase.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase pravi priču Foto: Prinnscreen/Youtube, Printsceen/Instagram

Evo šta mu je ona tada govorila

Ilić je potom otkrio šta mu je bivša devojka odgovorila u tom trenutku, istakavši da ga njene reči i sada dovode do suza.

"Gledaj ovako, znam da nije bezbedno i da si ugrožen i da sam potencijalno i ja ugrožena, ali ja ostajem sa tobom do kraja", otkrio je Baka šta mu je Milena govorila pre raskida.

Ipak, jutjuber je naglasio da bezbednosne pretnje nisu bile glavni razlog za konačni prekid njihove emotivne veze.

"Evo rasplakaću se. Poenta je da sa njom nisam raskinuo zbog toga, već se nakupilo puno stvari nekih privatnih i Milenu su generalno ti komentari baš upucavali u glavu" — objasnio je Bogdan.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase voli da obmanjuje javnost Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija, Instagram, Kurir/Ljilja Stanišić, Prinnscreen/Youtube

Oproštajno putovanje u Italiju

Mnogi pratioci su njihov nedavni odlazak u Italiju tumačili kao dokaz da je došlo do pomirenja. Bogdan je otkrio da je ovo putovanje zapravo bilo njihov zajednički oproštaj.

"Ovaj sada odlazak u Italiju nam je bio oproštajni put jer je tamo 'sve počelo' i jer se nismo rastali u lošim odnosima, već kao dve slomljene i tužne osobe koje se i dalje vole“, napisao je Bogdan tada.

Tokom ovog putovanja oboje su prolazili kroz izuzetno teške trenutke, svesni da se zajednička priča privodi kraju.

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