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Pevačica Nadežda Biljić iza sebe je ostavila izuzetno težak životni period tokom kojeg se suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. Ona se izborila sa karcinomom, a o svojoj borbi odlučila je da javno govori nakon što je najteže razdoblje ostalo iza nje.

Sada se ponovo osvrnula na svoje zdravstveno stanje, ali je ovom prilikom govorila i o drugim temama iz privatnog života.

- Pa što se onoga najgoreg tiče, to smo sredili sve. Mislim, sredili... Uspeli smo da pošast oteramo, al' ovih dana smo nešto svi bolesni pod nekim temperaturama, prehladama, ali dobro, biće dobro - rekla je pevačica za "Blic", pa se osvrnula na borbu sa bolešću i otkrila da je bolno saznanje da ima rak stiglo u martu mesecu.

1/5 Vidi galeriju Proživljava torturu Foto: Mlica Stanojevic, Kurir Televizija, Dejan Milićević

- U martu, mislim u martu smo ga otkrili, ali mislim da je bio u meni i u februaru - rekla je i istakla da su postojali simptomi koji su ukazivali na bolest.

"Imala sam ozbiljan simptom"

- Jeste, bilo je simptoma koje sam ja prepoznala, međutim - hajde da prođe koncert, hajde da prođe ovo snimanje, hajde ići ću. I onda kad sam dobila baš jedan ozbiljan simptom, odmah sam se javila sutradan, mislim da sam čak i taj dan otišla odmah kod lekara - istakla je ona, pa dodala da je u pitanju klasičan simptom ove opake bolesti.

- Pa malo je intimniji, nije baš za javnost, ali onako klasičan simptom grlića materice.

Nakon toga usledile su redovne kontrole.

- Ja sam otišla tamo i doktor se šlogirao pošto moja lekarka Željka nije bila tu, bio je drugi doktor koji je bio dežuran. On kad je to video, rekao je da mu se ništa ne sviđa. A sve priča sa mojom majkom, jer moja majka je anestetičar već skoro 40 godina u bolnici i to su sve njene kolege, pa nije imao snage sa mnom da razgovara jer me poznaje toliko godina. Onda smo sačekali... To je bio petak, ja sam u nedelju imala svirku i u ponedeljak sam otišla na prvu kontrolu normalno kod moje doktorke. Videla je žena odmah na ultrazvuku i na pregledu šta je, pa sam posle toga legla u bolnicu da mi uzmu uzorak.

1/4 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Printscreen Pink

Pevačica se osvrnula i na najbolniji momenat, kako se osećala u trenutku kada je saznala dijagnozu:

- Pa kako... Mislim, ja sam se negde bila i pripremila, ali ne možeš ti nikad da se spremiš 100% za to. Znaš, imaš kancer, ne možeš da budeš u fazonu "pa dobro, imam kancer". Nisam bila svesna toga dok nisam ušla u tu kolotečinu svih tih stvari, uzimanja dokumentacije za onkologiju i za konzilijum. Sama pomisao da ideš na konzilijum, da dobijaš anesteziju da te uspavaju da uzmu uzorak... uđeš u kolotečinu jer se sve dešava brzo. A kad sam došla kući posle konzilijuma i sela, pomislila sam: „Čoveče, ja stvarno imam kancer”. E, onda, rekla je ona, pa dodala da se plašila za svoj život.

"Plašila sam se da li ću da preživim"

- Strah, iskreno strah da li ću da preživim, dokle je stigao, jer ti ne znaš dok ne dođe taj uzorak. Sama činjenica da imaš zloćudni tumor, kancer, rak — nije prijatna. Prva pomisao ti je da li je metastazirao, da li se proširio, koliki je. Pritom sam ja dete zdravstvenih radnika, razumem se u dosta termina, što uopšte nije dobro jer čim mi kažu jedno, ja odmah znam šta može da bude drugo.

Nadežda je istakla da su joj roditelji bili najveća podrška u periodu koji je sada iza nje, ali je otkrila i da su oni paničili više nego što je ona:

"Roditelji su paničili više nego ja"

- Jesu, ali mogu da ti kažem da su više oni bili u panici nego ja. Onda je Toma seo sa svima njima kad sam otišla u bolnicu prvi put i rekao im: "Ljudi, molim vas, ako vam je teško, ćutite, nemojte njoj govoriti jer će njoj biti još teže". Znamo svi kakvi su roditelji, koliko god godina imali, mi smo za njih deca.

1/6 Vidi galeriju Nadežda Biljić i Toma Panić Foto: ATA images, Printscreen, Printscreen/Twitter

Ona je otkrila i kako se ovaj težak period odrazio na njenog sina Longa, odnosno da li je nešto osetio.

- Ne, nije, on je samo kukao za mnom kad nisam tu. On je još uvek nezreo, pa na sreću nije ukapirao. Ali kako bude rastao, verovatno će čuti, pa ćemo sesti i objasnićemo mu sve.

Dodala je da joj je upravo sin bio najveća motivacija da se izbori sa kancerom.

- Jeste, on mi je bio najveća motivacija, a najveći vetar u leđa su mi bili Toma, otac i majka. Svaki put kad sam imala strah da možda neću dočekati jutro, mislila sam samo šta će to dete bez mene i kako moram da preživim da dočekam da ode u školu - rekla je i priznala da ide redovno na kontrole:

U oktorbru stiže zvanična potvrda

- Idem redovno, imala sam u avgustu kontrolu, a krajem oktobra imam prvi magnet da dobijemo i zvaničnu potvrdu crno na belo. Doktor mi je rekao da ga pregledom više nema.

"Kolege su počele da se takmiče ko je bolesniji od mene"

1/8 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Kurir

Nadežda je otkrila da joj se tokom borbe sa kancerom javilo svega nekoliko kolega.

- Javilo se svega dvoje-troje kolega i ja ih pozdravljam. A ovi ostali, koliko vidim, počeli su da se takmiče sa mnom ko je bolesniji po medijima. Nisam dobila podršku kakvu sam mislila da hoću, ali ovo nisam ispričala da bih bila u centru pažnje, već da pružim podršku ljudima koji prolaze kroz isto — da znaju da posle kiše postoji sunce.

Na kraju razgovora za pomenuti medij, Nadežda je prokomentarisala i svadbu prijateljice Dee Đurđević na kojoj je bila zadužena za atmosferu.

- Na Deinoj svadbi je bilo ludilo, ekstra je bilo! Moji momci su svirali super, svi smo igrali i zagrejali se - podvukla je Nadežda.

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