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Ema Cepter, koja već 26 godina odrasta u porodici punoj ljubavi, sigurnosti i podrške, podelila je na društvenim mrežama dirljive snimke iz detinjstva sa svojim roditeljima, Filipom i Madlenom Cepter.

Podsećajući na najnežnije trenutke iz perioda kada je bila devojčica, Ema je uz arhivske kadrove istakla poruku koja je privukla veliku pažnju pratilaca:

„Nije ona birala takav život“.

Iako je javnosti dobro poznata po životu na relaciji London–Monako–Srbija i luksuznim destinacijama, Ema je ovom objavom ponovo prikazala svoju ličnu stranu i duboku povezanost sa ljudima koji su je usvojili još dok je bila beba.

1/6 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Printscreen/Inatagram

Diplomirala u Londonu

Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera, Ema Cepter (25), diplomirala je nedavno na univerzitetu u Londonu.

Ema je završila psihologiju, a potom je pokazala kako je na njenom diplomiranju bio i njen otac, koji je imao razvučen osmeh od uha do uha.

- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu - pisala je Ema na mrežama.

Inače, Ema živi u Britaniji, a neretko ističe da je zahvalna porodici koja ju je usvojila.

Jednom prilikom se na Instagramu zahvalila roditeljima, pre svega ocu.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu figuru oca da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona između ostalog.

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