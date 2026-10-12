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Marko Miljković podelio je sa svojim pratiocima nove detalje i snimke radova na seoskom imanju koje je kupio sa suprugom Lunom Đogani. U svom novom video-snimku, on je pokazao da je rekonstrukcija nekretnine u punom jeku i da je trenutno težište na postavljanju novog krova.

Marko je iskreno priznao da sređivanje kuće na selu zahteva ogromna finansijska sredstva, ali da je čvrsto rešen da projekat privede kraju. Istakao je da svi radovi za sada teku po planu i izrazio nadu da će se uspešan tempo nastaviti i u narednom periodu. Snimci gradilišta na kojima se vide majstori na krovu ubrzo su izazvali veliku pažnju i reakcije njihovih obožavalaca.

„Ćao društvo, dobrodošli u novi klip, sređivanje kuće na selu. Ogromne, ogromne pare vam trebaju da bi sredili, da bi napravili. Ja se iskreno nadam i molim Boga da ne stanem. Danas radimo krov i mislim da će krov super da ispadne. Sve ide po planu, hvala Bogu. Ja se nadam da će tako i da se nastavi" - rekao je Marko Miljković.

1/7 Vidi galeriju Marko Miljković gradi kuću Foto: Printscreen

Luna Đogani o usvajanju deteta

Luna Đogani je potom odgovorila i na pitanje da li bi možda nekada usvojila dete.

- Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete. Svima bih volela da pomognem, svoj deci ovog sveta, takođe udomila bih i sve životinje, nekako kad bih imala neku veliku kuću udomila bih sve - rekla je Luna svojevremeno, a sada je otkrila da je ta želja još uvek drži.

- Naravno, kada bi imala uslove u dogovoru sa suprugom da bih nekome pomogla i pružila život kakav zaslužuje.

Pogledajte dodatni snimak: