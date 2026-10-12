Slušaj vest

Marko Miljković podelio je sa svojim pratiocima nove detalje i snimke radova na seoskom imanju koje je kupio sa suprugom Lunom Đogani. U svom novom video-snimku, on je pokazao da je rekonstrukcija nekretnine u punom jeku i da je trenutno težište na postavljanju novog krova.

Marko je iskreno priznao da sređivanje kuće na selu zahteva ogromna finansijska sredstva, ali da je čvrsto rešen da projekat privede kraju. Istakao je da svi radovi za sada teku po planu i izrazio nadu da će se uspešan tempo nastaviti i u narednom periodu. Snimci gradilišta na kojima se vide majstori na krovu ubrzo su izazvali veliku pažnju i reakcije njihovih obožavalaca.

„Ćao društvo, dobrodošli u novi klip, sređivanje kuće na selu. Ogromne, ogromne pare vam trebaju da bi sredili, da bi napravili. Ja se iskreno nadam i molim Boga da ne stanem. Danas radimo krov i mislim da će krov super da ispadne. Sve ide po planu, hvala Bogu. Ja se nadam da će tako i da se nastavi" - rekao je Marko Miljković.

Marko Miljković gradi kuću Foto: Printscreen

Luna Đogani o usvajanju deteta

Luna Đogani je potom odgovorila i na pitanje da li bi možda nekada usvojila dete.

- Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete. Svima bih volela da pomognem, svoj deci ovog sveta, takođe udomila bih i sve životinje, nekako kad bih imala neku veliku kuću udomila bih sve - rekla je Luna svojevremeno, a sada je otkrila da je ta želja još uvek drži.

- Naravno, kada bi imala uslove u dogovoru sa suprugom da bih nekome pomogla i pružila život kakav zaslužuje.

Ne propustiteStarsSLAVLJE U PORODICI ĐOGANI! Luna uputila emotivnu poruku ocu, zet Marko Miljković iznenadio objavom: Evo kako je čestitao tastu rođendan (FOTO)
Luna Đogani.png
StarsLUNA ĐOGANI SE EMOTIVNIM REČIMA OBRATILA MARKU MILJKOVIĆU! Ovo je povod zbog kojeg se raznežila
Screenshot 2026-05-18 162510.jpg
Rijaliti"VOLELA BIH DA BUDE SIN" Luna Đogani iskreno o trudnoći, ovo joj je velika želja: Sada imam dve ćerke...
luna-djogani-marko-miljkovic-2.jpg
RijalitiGDE SU DANAS POBEDNICI ZADRUGE? Neki se potpuno povukli, a oni su se OPARILI - zaradili 400.000€ u 2025. godini...
kija-kockar-luna-djogani.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

13:30
Isak Šabanović Izvor: MONDO