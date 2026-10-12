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Mane Ćuruvija Kasper, verenik pevačice Mine Kostić, podneo je tužbu protiv voditeljke Jovane Jeremić zbog njenih javnih izjava na njegov račun. Dok voditeljka poručuje da još uvek nije dobila zvaničnu tužbu, povodom celog slučaja oglasila se i sama pevačica.

Mina Kostić je istakla da nije upućena u detalje tužbe, kao i da se njen verenik trenutno nalazi u Americi, odakle bi u Srbiju trebalo da dođe u decembru.

- Ja nemam informacije, on je u Americi i treba u decembru da dođe - rekla je Mina.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

Nije upoznata sa detaljima tužbe

- Što? Malo li su svašta pisali... Ali stvarno nisam upućena. Ako je i uradio, verovatno je imao razlog, a s obzirom na to da je sve i svašta izlupetala kada je on u pitanju, ja nemam komentar. Interesantno je kako ljudi bolje znaju neke stvari od nas, ali nije u redu da se takve nebuloze pišu. Stvarno sam svakog ispoštovala, a oni su ga kao Isusa razapeli, ali dobro... Ja sam se izdigla, a to šta pišu i ko, mene to ne zanima - poručila je Mina.

U svom prepoznatljivom, samouverenom stilu poručila je da do ročišta neće detaljnije komentarisati slučaj, podsećajući da iz dosadašnjih pravnih okršaja nikada nije izašla kao gubitnik.

1/5 Vidi galeriju JOVANA JEREMIĆ PLAKALA U PROGRAMU UŽIVO! Voditeljka OČAJNA zbog pretnji Veljinog čoveka koje je dobila zbog Maje Marinković! Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Još ništa nisam dobila, ali bilo je ranije priče da će me tužiti. Ja do ročišta neću komentarisati ništa. Mnogi su mene tužili, pa me niko nije dobio! - rekla je samouvereno Jovana Jeremić.

Podsetimo, kako se navodi, Kasper je tužio Jovanu Jeremić zbog njenih izjava o njemu, dok je Mina prolazila kroz najteži period.

- Sećate se ono što je izjavila za mene bez povoda i bez ikakvog razloga? Ja sam čovek od reči i naravno da sam je tužio. Neću da dozvolim da me iko tako naziva, neću da pređem preko toga, postoji ko to rešava i to je to, odmah sam je tužio. Šta god da kažem, ja to uradim, nebitno je o kome se radi - rekao je Mane.

kurir / blic

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