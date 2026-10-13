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Episkop remezijanski Stefan Šarić, vikarni episkop Patrijarha srpskog i starešina Podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi (nekadašnji starešina Hrama Svetog Save na Vračaru), govorio je nedavno o dugogodišnjem duhovnom odnosu sa Svetlanom Cecom Ražnatović, sa kojom gaji blizak odnos još od 2011. godine.

Svetlana Ražnatović poštuje pravoslavna načela od malih nogu, a nakon razgovora sa vladikom 2011. godine uvela je stroži post u svoju svakodnevicu. O svojoj duhovnoj praksi i postu Ceca je svojevremeno istakla:

„Pre toga sam postila sredom i petkom. Znači već 14 godina postim svaki post, a isto to čini i moja porodica. Zavisi od dana i posta. Nekada je to na ulju, nekada na vodi“.

Foto: Zorana Jevtić



"Nisam bio ljubitelj muzike koju izvodi Svetlana"

Episkop Stefan je otvoreno priznao da je pre monaštva imao skepsu prema pevačici zbog slike u medijima, ali da je lični susret potpuno promenio njegov stav:

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„Moram da priznam da pre monaštva nisam bio ljubitelj muzike koju izvodi Svetlana. Zato sam i bio skeptičan kada sam je upoznao. Doživljavao sam je drugačije. Međutim, kasnije sam shvatio da je ona nešto sasvim drugo od onoga kako je pojedini mediji predstavljaju. Imao sam sreće da je upoznam u nekim ozbiljnim godinama i kao njen duhovnik odmah sam shvatio da ona ima jasan cilj šta hoće u životu, a šta ne, te da je izgrađena ličnost u svakom smislu. Odgovorno tvrdim da je Ceca, u duhovnom smislu, jedan od mojih boljih đaka“.

"Nije lako poveriti nekome sve svoje tajne"

Govoreći o njenim ispovestima i poverenju koje mu je ukazala, vladika je naglasio da mu je čuvanje njenih tajni u jednom periodu predstavljalo veliko opterećenje.

„Mnoge stvari koje sam joj rekao poštuje kao pravi vernik. Sada je potpuno nov čovek, a oni koji je neosnovano osuđuju jednog dana srešće se sami sa sobom u nekom ćošku. Osuda nije dobra. Naravno, Crkva će uvek imati razumevanje za sve ljude, čak i za najvećeg grešnika, a kamoli za osobu poput Svetlane. Kao njen ispovednik o njoj mogu da kažem samo najbolje. Ona spada u osobe koje poseduju prave vrednosti. U drugima preovladava mnogo gordosti, sujete... Ceca preda mnom nema tajni i prava je retkost da jedna tako poznata ličnost otvoreno priča o svemu. Nije lako poveriti nekome sve svoje tajne. Jedno vreme bio sam opterećen time da se ne čuje neki trač vezan za to što je ona meni ispovedila. Čak sam joj rekao: 'Svetlana, vi ste imali hrabrosti da se meni ispovedite, ali time ste mi stavili veliki teret na leđa'“.