STANIJA POTPUNO GOLA PIJE JUTARNJU KAFU! Starleta se skinula u luksuznom stanu u Majamiju, prizor koji izaziva aritmiju (FOTO)
Starleta Stanija Dobrojević ponovo je privukla pažnju izazovnim fotografijama koje je objavila na Instagramu, i to pravo iz svog luksuznog stana u Majamiju.
Nakon što je otputovala u Ameriku, odlučila je da svojim pratiocima pokaže kako izgleda njeno jutro, a za fotografisanje je odabrala više nego provokativno izdanje.
Stanija je potpuno naga pozirala kraj velikog prozora, sa peškirom umotanim oko glave i šoljicom kafe u ruci. Dok se iza nje pružao pogled na grad, starleta je u prvi plan istakla svoje telo, vešto birajući poze kojima je sakrila intimne delove.
Pobedila u "Eliti 9"
Stanija Dobrojević došla je do prvog mesta u "Eliti 9". Nakon što je proglašena za pobednicu, nije krila sreću što je iza sebe ostavila sve druge učesnike, koji su od septembra prošle godine bili u rijalitiju, pa je plakala u studiju pred pripadnicima sedme sile.
- Osećaj je euforija, pobednička energija, ostala sam bez frizure, bez šminke! Ovo mi je najveća pobeda u životu. Bilo je suza, bilo ih je poslednjih nekoliko meseci mnogo - rekla je Stanija.
Nisam imala u malom mozgu da će s Asminom sve ovako da se desi. Izdaja, prevara, i od partnera, i od drugarice, bilo je neizdrživo, ali sam iz svega izašla kao pobednica. Pobeda mi je najvažnija, bilo je neizvesno, mogao je i da pobedi neko drugi. Videćemo za pare, ne znam šta ću sa njima sad, polako - kazala je Stanija.