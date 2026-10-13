Stanija Dobrojević došla je do prvog mesta u "Eliti 9". Nakon što je proglašena za pobednicu, nije krila sreću što je iza sebe ostavila sve druge učesnike, koji su od septembra prošle godine bili u rijalitiju, pa je plakala u studiju pred pripadnicima sedme sile.

- Osećaj je euforija, pobednička energija, ostala sam bez frizure, bez šminke! Ovo mi je najveća pobeda u životu. Bilo je suza, bilo ih je poslednjih nekoliko meseci mnogo - rekla je Stanija.

Nisam imala u malom mozgu da će s Asminom sve ovako da se desi. Izdaja, prevara, i od partnera, i od drugarice, bilo je neizdrživo, ali sam iz svega izašla kao pobednica. Pobeda mi je najvažnija, bilo je neizvesno, mogao je i da pobedi neko drugi. Videćemo za pare, ne znam šta ću sa njima sad, polako - kazala je Stanija.