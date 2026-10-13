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Pevačica Sandra Čaprić (34) progovorila je o veoma teškom periodu kroz koji je prošla tokom trudnoće i porođaja. Ona je iznela potresne detalje o majčinstvu i odnosu sa ocem svog sina Alekseja, a već dve i po godine je samohrana majka.

Prisećajući se trenutka iz porodilišta i prijavljivanja bebe, Sandra Čaprić je opisala situaciju o kojoj dosad nije pričala.

"Na porođaju su mi tekle suze, ušla sam u sobu gde su se prijavljivala deca i kažu mi: "Pozovite vaše muževe", ja ulazim unutra, hormoni su mi bili razvaljeni. Pitala me je žena da joj kažem ime oca bebe, ja kažem Sandra. Pitala me je za ime majke, ja kažem Sandra. Žena je ustala i rekla: "E, svaka ti čast". Tad sam se raspala, to mi je najteži trenutak u životu, to do sada nisam pričala. To je bio jadan i bedan trenutak. Otac ne postoji, on je donor", rekla je ona.

1/8 Vidi galeriju Sandra Čaprić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Doneo je pare da prekinem trudnoću"

Pevačica se potom osvrnula na dešavanja sa bivšim partnerom i otkrila da se on ponovo pojavio nakon nekoliko godina.