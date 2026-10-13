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Ljubavni par je priznao da poželeli bebu i da su se u skladu sa tim i ponašali, a onda je ponovo došlo do okršaja.

"Sa tobom sam osetila..."

- Ja sam samo došao da ti kažem da jesam bio iskren za neke stvari, to da znaš, imala si neki postupak i to je to - govorio je Car.

- Filipe, ne možeš na mene da svališ krivicu. Ja sam Terzi želela da kažem samo da sam sa tobom osetila nešto i da bih mogla sa tobom da misli o tome (bebi). Mislim da si i ti isto osetio, jer si ti to svesno radio - rekla je Aneli.

- Ja sam želeo, jer si mi rekla da mogu to - dodao je Car.

- Ti si rekao da se to desilo, a zapravo si želeo to - nastavljala je Aneli.

- Ja sam rekla da smo nas dvoje kao odrasli ljudi uradili nešto u naletu strasti, a da smo posle shvatili da to nije dobro sada - rekao je Car.

- Ti si rekao da je prerano - dodala je Aneli.

"Ušao sam u svoj svet, na drugu planetu otišao"

- Meni je sa tobom ovde par najlepših dana u rijalitiju. Ušao sam u svoj svet, na drugu planetu otišao - dodao je Car.

- Isto, ali si ti taj koji je mene ponizio. Veličaš naš odnos, a nisi iskren - rekla je Aneli.

- A šta si Đukiću radila, muvala si se iza njegovih leđa sa mnom - rekao je Car.

Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Da, jer nisam osećala ništa više prema njemu - istakla je Aneli.

- Znaš li koliko je veliko to što si krenula Terzi da govoriš. Isto tako da dođeš i kažeš da su Mateja i Sandra bili zajedno, da se automatski mešaš u njen odnos sa Janjušem - rekao je Car.

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Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir