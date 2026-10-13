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Naša slavna pevačica Jasna Kočijašević nekoliko godina unazad potpuno se povukla u ilegalu, nakon koncerta koji je u Nišu održala 2018. godine u Nišu.

Jasna je sa suprugom Dragoslavom Mihajlovićem Kanarincem dobila dvojicu sinova, Miloša i Mitra, a njihovu porodicu obeležila je tragedija od koje se nisu oporavili.

Sin umro zbog pogrešne dijagnoze

Najteži i najbolniji trenutak u životu Jasne Kočijašević desio se 2006. godine kada je izgubila 34-godišnjeg sina. A sve se desilo nakon banalnog pada na leđa i neadekvatne dijagnoze lekara. Vest o toj nesreći Jasna je dobila u Australiji gde je gostovala. A sva tragedija se odigrala u mesec dana.

1/14 Vidi galeriju JASNA KOČIJAŠEVIĆ OKUPILA KOLEGE! Nakon više od 10 godina ponovo na sceni, a evo ko ju je sve PODRŽAO! (KURIR TV) Foto: Kurir/Ana Denda

No, na sreću Jasna ima i drugog sina Miloša Mihajlovića koji je čuveni aranžer i muzičar s kojim rade vrsna pevačka imena poput Ane Bekute, Lukasa…

Jedva je nagovorili da snimi pesmu

Miloš je rekao da je bilo i bolno i teško nagovoriti Jasnu da snimi pesmu i posveti je prerano izgubljenom sinu.

- Sve ima svoje vreme i mesto. Pošto je vreme i mesto izabrano više od deset godina nakon što se to desilo, teško možda nije adekvatna reč, bolno da. Vreme leči sve, pomaže da drugačije sagledavaš stvari oko sebe.To kada se desilo, to je stvarno bila velika porodična tragedija i niko se nikad neće oporaviti do kraja od toga– istakao je Miloš i ispričao kako je došao na ideju da njegova majka otpeva baš tu pesmu Staniše Stošića.

- Pošto se on zvao Mitar, često je bilo situacija kada se skupi društvo ili smo porodično negde gde roditelji pevaju, mama je znala da mu otpeva „Dimitrijo, sine Mitre„ i okrene se ka njemu da mu kaže da je za njega. Prošlo je više od desetak godina od kad je preminio i meni neki đavo nije dao mira, pitao sam se kako da je nateram da to otpeva i da snimi.

Foto: Boba Nikolić

- Bilo je mnogo izmešanih emocija, čak sam pomišljao da to ne treba da radim, ali sa druge strane, kako da ne snimim tu njenu emociju, kako da ne ostavi trag, jedno specifično osećanje. Morao sam da budem uporan i pokvaren, na kraju sam nekako uspeo da je nateram. Bilo je jako teško, njoj mnogo više nego meni. Prvi put kad je ušla nije uspela da otpeva, onda je sela, ispričali smo se i uspeli smo. Samo je rekla „Ovo sad i više nikad“. Mislim da više nikad neće pevati tu pesmu – istakao je Jasnin sin za Grand.

Odbijala bakšiš - kolege se ljutile

Nije volela bakšiš, niti išta znala o tim momentima tako da je na jednom nastupu sa Kodićem dobila bakšiš i stajala u mestu i pevala dok joj Mirko nije prišao i šapnuo na uho "što si pustila koren pored tog stola, miči se", a jednom je čak vratila bakšiš od 500 maraka rekavši da ona ne peva za bakšiš dok bubnjar Selver Bašić rekao "uzmi to, mi primamo".

Uzela pesmu Lepe Lukić

Na Ilidžanski festival Jasna je pozvana umesto Vasilije Radojčić koja je tada doživela saobraćajnu nesreću.

Pesma koju je pevala i sa kojom je pobedila bila je namenjena Lepoj Lukić na koju se autor Pera Tanasijević naljutio i ponudio je njoj. Eto dobro kaže izreka „dok se nekom ne smrkne, drugom ne svane“.