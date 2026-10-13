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Aleksandra Nikolić neko vreme je bila u medijskoj ilegali, a od kad je njen bivši partner Filip Car ušao u Elitu 10 nije se oglašavala.

Pobednica Zadruge 6 razgovarala je sa svojim pratiocima na TikToku i otkrila zašto nije deo rijaliti formata.

"Nije mi mesto u rijalitiju"

- Meni nije mesto u rijalitiju, jer ja sam majka i imam ćerkicu koja je centar mog sveta. Ona je u vrtiću sad, ustale smo u osam. Kad sam je odvela, trčala sam da se sredim i uključim ovde. Mislim da mi rijaliti nije trebao, ali to je očigleno bio neki moj put - započela je Aleksandra.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Vodim drugačiji život"

Aleksandra se zahvalila na mnogobrojnim pozitivnim komentarima na račun svog izgleda, te je otkrila da je pronašla svoj mir.

- Ja sada vodim potpuno drugačiji život i ne bih mogla sebe da zamislim tamo sa takvim ljudima, nema šanse. Pitate me da li sam radila nešto na licu, ali ja tu ništa ne bih čačkala. Mislim da je najveća greška kod mladih devojaka, pa i kod mene, što stavljaju filere u lice. Okej mi je botoks, ali fileri apsolutna greška i jedno veliko ne! Ja sam dobro, sve je u najboljem redu i vrhunski mi je. Pronašla sam neki mir u sebi i to je to, to je najvažnije - rekla je Aleksandra i dodala:

Foto: Printscreen

- Nije me bilo šest meseci i sklonila sam se jer sam želela malo mira i baš mi je prijalo. Hvala na pitanju, dobro sam i hvala na lepim komentarima. Svašta se nešto izdešavalo za sve ovo vreme, ali neke stvari ne mogu da podelim. Drugačije gledam na život i tek sam sad shvatila prave vrednosti, znam šta mi treba a šta ne - govorila je Nikolićeva.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić i Filip Car Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram, instagram printscreen/filip_car_capo_ck

Aleksandra o ćerkici

Na pitanje publike koja ju je pratila na lajvu, šta ima da kaže o rijalitiju i novoj sezoni, jasno je stavila do znanja da je to ne interesuje. Takođe, priznala je zašto dete nije deo javnosti.

- Ne interesuje me stvarno. Detetu nije mesto na društvenim mrežama, međutim Filip je okačio nešto letos, pričala sam mu o tome. U javnosti ne želim da pričam mnogo o njoj, smatram da treba da je izuzmem iz svega. Treba joj drugačiji start i mislim da imam pravo na to.