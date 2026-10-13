Slušaj vest

Legendarni pevač Milanče Radosavljević, koji je održao niz koncerata širom Srbije, ima veliku podršku svoje dece - sina Zorana i ćerke Biljane koji se javno ne eksponiraju pa malo ko zna kako izgledaju i čime se bave.

Naslednici legendarnog pevača izabrali su različite životne puteve, a Milanče je sa ponosom govorio o njihovim karijerama i odlukama. Sin Zoran je završio termoenergetsku tehničku školu, ali ga je život odveo ka muzici.

„Zoran je završio termoenergetsku tehničku i trebao je da ide na fakultet. On se nešto kolebao, a ovde u elektrani se nije zaposlio, nije se moglo, trebalo je imati neku vezu. Da je bio sa Kosova, možda bi se zaposlio. Oni tamo prodaju kuću i onda kupe ovde i stan i radno mesto i kupe sve. On nije imao priliku tada da se zaposli i onda je išao i svirao malo. Ja sam ga kod mojih kolega kod Ace Krnjevca učio harmoniku i malo svirao te svirke. Zaradio je bakšiš, to mu se svidelo, pa prešlo u naviku i teško je onda izaći iz tog posla.

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba



Sa druge strane, ćerka Biljana je završila Muzičku akademiju i danas radi kao ugledan profesor.

„Biljana nas je sa drug strane gledala. Njoj se dopalo 'more dajte vi meni klavir', rekla je, završila je Akademiju i sada je profesor. I to vrlo ugledan profesor. Njena deca dobijaju nagrade, ona je isti ja. Biljana je vatra živa, kod nje nema da ne može, kao i kod mene. Kod mene reč 'ne može' ne postoji – ja tu reč ne upotrebljavam, kod mene sve može. Čak i ako nešto ne mogu, ja znam ko može i odmah krećem u akciju", rekao je pevač za "rasejanje.info".

Foto: Nemanja Nikolić

Rad na imanju i inovacije



Osim pevanja, Milanče je posvećen poljoprivrednim radovima i samostalno pravi inovacije za svoje mašine.

„Što god ja napravim, ja napravim sebi posao. To niko drugi neće da radi, samo ja.“

Pevač samostalno obrađuje značajan deo zemlje, ali ističe da polako smanjuje obim posla.