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Goga Sekulić još jednom je pokazala zbog čega važi za jednu od najtraženijih pevačica na domaćoj estradi! Folk zvezda nastupila je u subotu u Boru, gde je bila deo velikog muzičkog spektakla „90s vs 00s“, posvećenog hitovima koji su obeležili dve generacije.

Samo dan ranije, u petak, pevačica je održala uspešan nastup u Šapcu, pa je i ovaj vikend protekao u znaku njenog prepoznatljivog muzičkog repertoara.

Goga je u Boru imala posebno mesto u programu, budući da je upravo ona otvorila deo večeri posvećen muzici dvehiljaditih, nakon bloka izvođača koji su obeležili devedesete. Tako je popularna pevačica prva izašla na scenu iz ekipe koja je predstavljala drugu muzičku epohu, a publika je imala priliku da uživa u hitovima koji se i danas rado slušaju.

Koncert je održan u Velikoj dvorani Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“, gde su se na istoj bini našla poznata imena domaće muzičke scene. Devedesete su predstavljali Neša iz grupe Twins, Lina, Zorana Pavić, Ella B, Baki B3, Sindi, Slađa Delibašić, Beat Street i Trik FX, dok su boje dvehiljaditih, uz Gogu, branili Stoja, Dado Polumenta, In Vivo i Vlada iz Elitnih Odreda.

02:46 Goga Sekulić zapalila Bor Izvor: Privatna arhiva

Objavila fotku sa Nešom Tvisom

Goga je pred nastup na društvenim mrežama podelila fotografiju sa Nešom iz grupe Twins, što je dodatno podgrejalo interesovanje za muzički susret dve generacije. Njihovi najveći hitovi, „Seksi biznismen“ i „Plavi slon“, našli su se u središtu simpatičnog nadmetanja koje se pre koncerta povelo među fanovima.

Da Gogu čeka još mnogo posla, potvrđuje i njen gust raspored nastupa. Pevačica je tokom samo dva meseca letnje sezone imala zakazano više od 30 nastupa, a pevala je širom regiona, od Bosne i Hercegovine do Hrvatske i Crne Gore. Na jednom od nastupa u Hrvatskoj okupila je oko 5.000 ljudi.

Foto: Privatna arhiva