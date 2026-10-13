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Bivša učesnica Elite je pohvalila svog verenika i otkrila da nikada srećnija nije bila.

"Zaljubljujem se u njega svaki dan sve više"

- Mnogo sam srećna, zaista. On je sve bolji i bolji stvarno. Zaljubljujem se u njega svaki dan sve više. I njegova mama mi stalno govori da ga ne hvalim toliko da se ne pokvari, ali stvarno ne mogu da ne kažem. On je moja jedna dušica dobra i stvarno je gospodin. Nisam se nadala iskreno, ali neću detaljisati.

1/10 Vidi galeriju Ena Čolić i Jovan Pejić Foto: Pritnscreen/Instagram

O vereničkom prstenu

Ena je otkrila i zašto ne nosi verenički prsten.

- Kad ga budem stavila, neću ga nikada više skidati. Zato mi je bilo bitno da prsten bude kako treba i on naravno nije omašio. Zlatan je i znao je koji oblik je meni najbolji. Ne nosim ništa srebrno, volim zlatnu boju, sve je pogodio. Ne nosim ga jer mi je veliki i strah me je da ga ne izgubim - govorila je Čolićeva.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

Peja se povukao iz javnog života

Peja je jednom prilikom objasnio zašto se povukao iz javnog rijaliti života.

- Dosta mi je toga da pričam o nekom tuđem životu – šta ko radi, čime se bavi. Ja sam zadovoljan svojim životom. Lakše mi je zato što živim svoj život, funkcionišem eto sa svojom porodicom, sa Eninom porodicom. Mi funkcionišemo mnogo bolje nego unutra. Kad dosta ljudi ne zna o tvojoj sreći, mnogo je veća nego kad svi nekako upere oči u tebe.