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Skoro godinu i po dana nakon saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio nekadašnji rijaliti učesnik Benjamin Spahović, počelo je suđenje D. B., optuženom da je izazvao udes upravljajući automobilom pod dejstvom narkotika.

Nakon što je saslušao čitanje optužnice, Tomislav Tomo Spahović, brat stradalog Benjamina, izneo je svoje nezadovoljstvo i poručio da ga je način na koji je slučaj pravno okvalifikovan ostavio u šoku.

- Dečko je bio pod dejstvom narkotika, tačnije amfetamina. Kada je osoba pod dejstvom narkotika ona ne može biti nikako savesna u vožnji. To znači da je on napravio eventualni umišljaj u tome svemu, a kvalifikacija nikako ne može biti iz nehata. Ako sam pod dejstvom narkotika, ja nisam sposoban da radim bilo šta, a kamoli da vozim automobil. Krivica je nesporna, ali sporna je kvalifikacija. Nisam to ranije znao, sada sam uvideo tu stavku da je bio pod dejstvom narkotika. To je teška okolnost, nije mi jasan rad policije, oni su bili na licu mesta, evidentirali osobu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a da je nisu odmah pritvorski sankcionisali. Kada neko bude pod dejstvom alkohola ili narkotika, policija ih često ne samo isključi iz saobraćaja, nego im odredi 24-satno zadržavanje, a ovde je bio smrtan ishod - rekao je Spahović za Avaz.

Govoreći o okolnostima nesreće, Tomo je objasnio da je, prema njegovim saznanjima, D.B. započeo polukružno okretanje na mestu na kojem je to zabranjeno, preko duple pune linije. Benjaminov automobil tada je udario u njegovo vozilo.

1/4 Vidi galeriju Benjamin Spahović Foto: Dragana Udovčić, Printscreen

- Tada je moj brat udario u vozilo. On je direktno ugrozio život mog brata tim polukružnim okretanjem i odveo ga u smrt - istakao je.

Posebno težak trenutak za porodicu bilo je čitanje medicinske dokumentacije tokom sudskog postupka. Tužilac je čak četiri minuta nabrajao povrede koje je Benjamin zadobio u nesreći, a njegov brat priznao je da mu nije bilo lako da sluša detalje o posledicama koje su dovele do smrti.

- To su tako teške povrede, one su i dovele do smrtnog ishoda. Molim sud da pravično sudi - zaključio je Tomo Spahović.

Podsetimo, Tomo i njegov otac su ranije javno objavili pismo koje su dobili od čoveka koji je optužen za skrivanje nesreće u kojoj je Benjamin smrtno stradao.

- Ne znam kako da započnem ovo pismo, jer nijedna reč koju napišem ne može dostići težinu onoga što osećam niti umanjiti vašu bol. Pisao sam ovo mnogo puta, i svaki put bih zastao… jer kako napisati nešto što bi barem na trenutak donelo olakšanje onima koji su izgubili ono najdragocenije?

Od dana nesreće, svakog dana nosim sa sobom duboku tugu, osećaj krivice i bol koji mi ne daju mira. Vaš sin Benjamin nije bio samo neko ime u prolazu - bio je nečiji sin, brat, prijatelj… mladić pred kojim je bio čitav život. I taj život je prekinut u trenutku koji ne mogu zaboraviti ni na sekundu.

Svestan sam da nijedna moja reč ne može vratiti vreme niti ublažiti bol koju nosite. Ipak, iz srca vam upućujem dove i molbe da vam Allah, dž.š., podari sabur, snagu i olakšanje, a Benjaminu najuzvišenije mesto u Džennetu Firdevsu.

Foto: Happy screenshot

Od samog početka osećam duboku odgovornost za ono što se dogodilo. Znam da se radilo o nesreći, ali to ne umanjuje težinu niti posledice koje su ostale iza nje.

Nikada nisam pokušao pobeći od onoga što je bilo. Nisam tražio opravdanja. Prihvatam sve što me zadesi, jer ništa ne može biti teže od saznanja da je jedan mladi život izgubljen dok sam bio za volanom.

Verujte mi, svim srcem sam želio da vam se obratim licem u lice. Da vam lično kažem koliko mi je iskreno žao. Da vam uputim svoje saučešće ne kao formalnost, već kao čovek čoveku – slomljenog srca slomljenom srcu. Ali, rečeno mi je da ste izrazili veliku bol i ljutnju, i nisam želio da vam svojim prisustvom donesem još veću težinu. Poštovao sam vašu bol i vaše granice, iako bih volio da ste osetili iskrenost mog kajanja.

Dosta se priča i nagađa o tome šta se dogodilo toga dana. Ništa od ovoga nije bilo namerno.

Ne tražim vaš oprost, jer znam da ga možda ne možete dati. I ne pišem vam da bih rasteretio sebe – jer ova tuga i ova odgovornost će ostati sa mnom dok sam živ.

Ali želim da znate da nisam ravnodušan, nisam hladan, nisam okrenuo leđa. Ja sam čovek koji svaki dan u dovama moli za vas, za vašeg sina, i za oprost koji možda nikad neće doći – ali koji srcem iskreno želi.

Molim Milostivog da vam podari mir i snagu i da vas jednog dana ponovo spoji sa vašim voljenim sinom – na mestu gdje nema boli, gde je samo svetlo, oprost i smirenost.