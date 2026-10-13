"TI SI MENE KAO ŽENU UNIŠTIO" Aneli i Car u novoj turi svađe i uvreda: Blam je što si spominjala bivše...
- Aneli Ahmić i Filip Car ponovo su se žestoko posvađali nakon kratke ljubavne idile i razmenili teške reči.
- Car joj je prebacio priču o Filipu Đokiću i porukama, dok je Aneli tvrdila da je sa njim želela sve i da ga je zavolela.
Ljubavna idila Aneli Ahmić i Filipa Cara nije dugo trajala.
Nakon divnih reči koje su uputili jedno drugom, po ko zna koji put je došlo do žestokog okršaja i teških reči.
"Sve si uništila"
Filip joj je prebacio to što je sa Filipom Đukićem bila tema da su "radili na bebi".
- A one poruke koje ti je Đukić slao napolju, o svr*avanju i to? Sa njim si isto? - upitao je Car.
- Ne, nisam, samo sa tobom. Da sam htela, desilo bi se to. Ti si mene večeras kao ženu uništio - kazala je Aneli.
- Ti si sve uništila. Nisam ja ustao i rekao da sam u tebe svr*io večeras, nego fino u naletu strasti. Još da Terzi to pričaš - kazao je Car.
Prepucavanje
- Nisam želela to da kažem. Ja sam želela da mu kažem da sam se u tebe zaljubila i da sam sa tobom sve htela. Ja sam tebe zavolela, zaljubila sam se u tebe. Ništa te slagala nisam - rekla je Aneli.
- Nisi li želela da kažeš Terzi nešto za Janjuša? - upitao je Car.
- Ne, kunem ti se, mene je i blam šta sam želela da kažem - rekla je Aneli.
- Veći je blam što si spominjala bivše, što smo se muvali kad si bila zauzeta - rekao je Car.
Želeli bebu, pa se predomislili
Ljubavni par je priznao da poželeli bebu i da su se u skladu sa tim i ponašali.
- Ja sam rekla da smo nas dvoje kao odrasli ljudi uradili nešto u naletu strasti, a da smo posle shvatili da to nije dobro sada - rekao je Car.
- Ti si rekao da je prerano - dodala je Aneli.
- Meni je sa tobom ovde par najlepših dana u rijalitiju. Ušao sam u svoj svet, na drugu planetu otišao - dodao je Car.
- Isto, ali si ti taj koji je mene ponizio. Veličaš naš odnos, a nisi iskren - rekla je Aneli.