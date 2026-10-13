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Ljubavna idila Aneli Ahmić i Filipa Cara nije dugo trajala.

Nakon divnih reči koje su uputili jedno drugom, po ko zna koji put je došlo do žestokog okršaja i teških reči.

"Sve si uništila"

Filip joj je prebacio to što je sa Filipom Đukićem bila tema da su "radili na bebi".

- A one poruke koje ti je Đukić slao napolju, o svr*avanju i to? Sa njim si isto? - upitao je Car.

- Ne, nisam, samo sa tobom. Da sam htela, desilo bi se to. Ti si mene večeras kao ženu uništio - kazala je Aneli.

- Ti si sve uništila. Nisam ja ustao i rekao da sam u tebe svr*io večeras, nego fino u naletu strasti. Još da Terzi to pričaš - kazao je Car.

Prepucavanje

- Nisam želela to da kažem. Ja sam želela da mu kažem da sam se u tebe zaljubila i da sam sa tobom sve htela. Ja sam tebe zavolela, zaljubila sam se u tebe. Ništa te slagala nisam - rekla je Aneli.

- Nisi li želela da kažeš Terzi nešto za Janjuša? - upitao je Car.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

- Ne, kunem ti se, mene je i blam šta sam želela da kažem - rekla je Aneli.

- Veći je blam što si spominjala bivše, što smo se muvali kad si bila zauzeta - rekao je Car.

Želeli bebu, pa se predomislili

Ljubavni par je priznao da poželeli bebu i da su se u skladu sa tim i ponašali.

- Ja sam rekla da smo nas dvoje kao odrasli ljudi uradili nešto u naletu strasti, a da smo posle shvatili da to nije dobro sada - rekao je Car.

- Ti si rekao da je prerano - dodala je Aneli.

- Meni je sa tobom ovde par najlepših dana u rijalitiju. Ušao sam u svoj svet, na drugu planetu otišao - dodao je Car.

- Isto, ali si ti taj koji je mene ponizio. Veličaš naš odnos, a nisi iskren - rekla je Aneli.