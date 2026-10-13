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Hanka Paldum retko govori u medijima o privatnom životu, ali je sada napravila izuzetak i ispričala u kakvim je odnosima sa ćerkom Minelom i sinom Mirzadom, koji je godinama unazad punio stupce crne hronike.

Kako je istakla, Minela i njen suprug su joj uvek pri ruci.

- Hvala Bogu, meni je ćerka desna ruka u svemu i naravno, njen suprug. Tako da sam ja tu negde nekad lokomotiva, a negde su oni. Sve zavisi. Što smatram da ja mogu, ne trebaju mi oni. Ako smatram da ne mogu, ja samo taj teret sa sebe skinem i samo na njih prebacim. E, ajde vi sada. I to funkcioniše. Nema tu nikakve ljutnje ili nezadovoljstva, ili da se neko nešto ljuti. To se podrazumeva - rekla je Hanka, dok je na pitanje u kakvim je odnosima sa sinom Mirzadom, pevačica promenila raspoloženje.

Foto: Printskrin/Instagram, Društvene Mreže

- Sa sinom nažalost, nisam u dobrim odnosima - rekla je Hanka.

- Kako ste se nosili s nekim njegovim problemima? - glasilo je sledeće pitanje.

- To su takvi bolni problemi za svaku majku i o tome zaista ne želim baš ništa pričam - rekla je Paldum za "In magazin".

Pevačica je ispričala i da joj neprestano stižu poruke i pisma, ali i bračne ponude.

- Stižu i poruke, stižu i pisma, pokloni... Neverovatno. Nemam pojma da li stižu bračne ponude, ja to i ne gledam. Meni to ne sme niko ponuditi. Ma kakvi, ko će meni ponuditi brak, kad oni mene vide da ja nisam za brak? Probala sam, videla da ne ide, pa... Više volim da budem svačija, nego samo nekog da me, ono što kažu, zarobi i da je ne mogu komotno da idem, putujem, družim se sa svima. Jednostavno, volim slobodu i širinu. Ne volim nikakva ograničenja. Ne volim ključ od kuće. Ja nikad ne znam gde mi je ključ. Ne volim da zaključavam kuću. Ne volim ništa što je pod nekim stegama. Ne volim. Volim sve naširoko i nadugačko, naveliko i tako - istakla je Hanka.

Foto: Dragan Kadić, Društvene Mreže, Kurir

Podsetimo, naša ekipa nedavno je posetila Sarajevo i naselje gde se nalazi pevačicina porodična kuća.

Tamo smo zatekli komšiju iz njene ulice, koji je imao svašta da nam kaže o Hanki i njenom životu van kamera.

- Hanka više ne izlazi među raju kao što je to nekad činila. Deluje nam kao da izbegava ljude, a za to je najviše kriv njen sin Mirzad, koji je još na izdržavanju zatvorske kazne. Njoj sva ta bruka oko sina mnogo teško pada, pa iako deluje da je jaka jer u javnosti ne skida osmeh s lica, privatno je potpuno drugačija. Retko se može videti u gradu u poslednje vreme, osim kad ode do džamije ili ako ima neki nastup. Znam da redovno odlazi sinu u posetu u KPZ Zenica. Nosi mu pakete s hranom i garderobom. Šta će žena, nije joj lako. On je oduvek bio problematičan. Kad je prošle godine Mirzad pretukao drugog zatvorenika i policajca, to je Hanku načisto dotuklo. Plakala je danima kad su joj javili da je završio u samici. Ja se plašim da se on, i kada izađe na slobodu, neće na njoj dugo zadržati. Takav je tip, druži se sa sumnjivim tipovima, i eto. Baš se napatila u životu s njim - ispričao nam komšija, a onda se dotakao i ćerke Minele:

- Minela je potpuno druga priča u odnosu na sina. Ona je uvek uz majku, mnogo joj pomaže i u karijeri i životu. Nikad nije volela da se pojavljuje u javnosti i Hanka je to poštovala. Liči dosta na nju, mislim da se jednom pojavila i u nekom njenom spotu. Minela se dva puta udavala, a majka joj je za venčanje kupila stan. I njoj vrlo teško pada ta priča s bratom, ali to je život. Čekaju da izađe iz zatvora, pa će videti dalje šta će s njim - zaključio je naš sagovornik.

1/5 Vidi galeriju Hanka Paldum, ne estradi je prisutna nekoliko decenija, ali svoj privatni život retko eksponira u javnosti. Foto: Dragan Kadić, Dado Đilas, Marina Lopicic

Kurir.rs

Hanka Paldum: