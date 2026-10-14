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Estradni par Jasna Kočijašević i Dragoslav Mihajlović su u braku 54 godine, a ekipu emisije Stars, koja se emituje vikendom na Kurir televiziji ugostili su u svom domu u Novoj Pazovi i tom prilikom zapevali pred našim kamerama:

04:10 SVADBA SEDAM DANA I 10 ORKESTRARA = BRAK OD 54 GODINE! Pevač Dragoslav Mihajlović ima neobičan recept za ljubav! Izvor: Kurir televizija

Jasna se prisetila svadbe, pa je našoj novinarki Milici Stanojević pokazala album pun opisa i fotografija sa veselja, a govori da je bilo mnogo zvanica, među kojima dobar deo ljudi za koje nisu ni znali da će doći.

Više od 2.500 ljudi!

- Naša svadba je medijski bila izuzetno ispraćena i ispoštovana. Toliko je ljudi bilo za koje smo znali da će doći, predstavika televizija i medija, ali i onih za koje nismo znali da će prisustvovati. Ja mnogo volim čin svadbe, a sada sam ja na svojoj svadbi i to mi je bila fascinacija, pa sam igrala i pevala. Tada sam bila najmršavija u svom životu, čipkana haljina i veo koji su pratili figuru tela, a kada nisam mogla to više da nosim na svadbi, ja sam obukla narodnu nošnju jer se svadba dešavala u Draganovom selu - prisetila se Jasna.

Dragoslav je dodao da je tu bilo preko 2.500 ljudi, da je slavlje trajalo sedam dana, a da su zvanice spavale gde god je bilo mesta:

"To je bio septembar, a na svadbi smo imali više od 2.500 svatova i to ima u knjizi. Sedam dana je trajala naša svadba, a zvanice su spavale po komšiluku i plemnjama. Bilo je 20 jagnjadi, prasadi, baš trpeza."

Pokloni

Jasna je istakla da je trend tada bio davati mladim domaćicama hrpu kuhinjskog arsenala, a toliko ga je dobila da je kuhinju mogla da opremi za tri generacije.

Foto: Kurir Televizija

- Toliko sam šerpi i lonaca dobila, valjda kao mlada domaćica, a kada sam došla kući nisam znala šta ću sa silnim posuđem, mogla sam prodavnicu da otvorim, ali sam dosta toga podelila - rekla je Jasna.

Dragoslav se osvrnuo na atmosferu njihovog venčanja, pa je gledaocima Kurira odgonetnuo kome se osmeh najviše protezao:

- Najveseliji su bili trubači. Bilo je desetak orkestra.

Uživaju u ljubavi pune 54 godine, ali kako Dragoslav tvrdi da Jasna nije toliko romantičan tip, pa je rekao da ljubav daje specifično gorivo čoveku bez obzira na ostale okolnosti.

- Lepo je ona rekla, od toga se ne živi, ali se sa tim živi. Ako čovek živi kao zaljubljen biće uvek zdrav i u mladim godinama. Ako emocija živi, ona je najveći lek, a u ovim godinama pogotovo. Gledam Zoricu Brunclik, ona je puna emocija, a njen suprug je pored nje progledao i to je mnogo lepo.

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Kurir.rs

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