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Anica Milenković, kao što je već poznato, doživela je veliku popularnost u Srbiji kao pevačica, ali je u jednom trenutku odlučila da napusti zemlju, muziku ostavi po strani i nastavi život u dalekoj Americi. Tamo je radila uobičajene poslove, pa je u jednom trenutku počela da vozi kamion. Mnogi su bili iznenađeni kad je Anica rekla čime se bavi, s obzirom na to da je to muški posao.

Pevačica je tokom leta bila u Srbiji, gde je imala i svoj deo nastupa na Tašmajdanu u sklopu Južnog vetra, a nedavno se vratila u Ameriku i svom poslu. Ekipa Kurira kontaktirala je s pevačicom u želji da sa njom vodimo razgovor o njenom radu u Americi, na šta je ona rado pristala. Anica je sa nama razgovarala, i to iz kamiona.

Za početak smo je pitali kojom rutom se kreće.

- Danas se vozimo iz Ajova do Tenesija, dug je put ispred mene, ali ništa to nije strašno. Živ se čovek na sve navikne - rekla je ona.

Našalili smo se da je šoferska tuga pregolema.

- Ako pukne guma ili nešto se pokvari, i te kako je tuga velika, bude naporno kada se vozi po 1.000 kilometara bez odmaranja, ali tu je muzika, tako da ta tuga nije baš toliko velika. Najgore je kad si daleko od kuće i kad su loši vremenski uslovi, a ti moraš voziti, ali nije toliko tužno, ume da bude i zanimljivo.

1/5 Vidi galeriju Anica Milenković Foto: Kurir

Sudeći po putanji kojom se kretala, bilo nam je jasno da oko nje nema nigde nikoga, ali smo je upitali da li, kada prođe kroz neka naseljena mesta i vidi nekog lepog frajera, ume da zasvira kao što to rade kamiondžije kad vide lepe žene.

- Ja sam došla u te godine kad ne okrećem glavu za dobrim frajerima. Gledam pravo, razmišljam o putu i ne gledam sa strane.

Zanimalo nas je da li je, kada je bila mlada, posvećivala neke pesme svojim simpatijama i koje.

- Nisam imala te tinejdžerske dane. Radila sam, putovala, pa sam taj deo života preskočila. Nisam slala pesme, nisam stavljala do znanja pesmama da mi se neko sviđa, nisam bila u tom fazonu. Ali se dešavalo da, kad čujem neku lepu pesmu ili budem tužna u zavisnosti od raspoloženja, poveže me sa nekim ljudima.

Da li je Boban Zdravković bio u pravu kada je otpevao da je Amerika prokleta ili je Miroslav Ilić pogodio da je metar sela vredniji od cele Amerike, pokušali smo da odgonetnemo sa Milenkovićevom.

- Zavisi kako ko gleda, jeste da je metar svoga sela svakom najmiliji, ali ne bih rekla da je Amerika prokleta. Obe pesme su lepe.

Pitali smo je i da li bi ludu vožnju probala sa Ivanom Gavrilovićem, Darkom Lazićem ili Mitrom Mirićem.

- Ja sam neko ko je nekada vozio jako brzo i volela sam te lude vožnje. Sada, iz ovog ugla, moram da kažem da ne bih ni sa jednim od njih. Sada više volim sigurnost nego ludost - navodi ona, a na naše pitanje da li se slaže sa kolegom Mitrom Mirićem da se od dugih šetnji lice zateže, Anica je bila zatečena.

1/5 Vidi galeriju Anica Milenković Foto: Printscreen, Zorana Jevtić

- Malo sam zbunjena. Znam da je šetnja zdrava, zdrava ishrana je zdrava. Ljudi koji vode računa o svom izgledu, normalno da i bolje izgledaju, ali ne mislim da šetnja može baš toliko da zategne lice, ja u to ne verujem. Volim da šetami to često radim kada vozim, pa stanem da sačekam utovar i uživam u tim trenucima, ali mislim da se iza takvog lica krije botoks.

Zanimalo nas je i kada će opet Anica doći u Srbiju, kao i da li možemo da očekujemo nove pesme.

- Što se tiče dolaska, nadam se u skorije vreme. Videćemo od posla, škole, više ništa ne planiram, već sve kako mi dođe. Novih pesama će biti, Slavkoni (Slavko Stefanović, prim. aut.) ih radi, neke ćemo ekranizovati, neke ne, ali i neke stare opet ćemo presnimiti - rekla nam je Anica, a mi smo je onda pustili da nastavi da radi svoj posao.